В РФ стартует тестирование цифрового рубля. Платежи доступны клиентам 13 банков. Список

В тестовом режиме можно будет расплачиваться цифровыми рублями в 30 торговых точках в 11 городах страны. Всем жителям страны цифровой рубль станет доступен к 2025 г.

Банк России с 15 августа начнет тестировать операции с цифровым рублем, пишет ТАСС. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что физическим лицам будет доступно открытие цифровых кошельков, переводы цифровых рублей, автоплатежи и оплата покупок по QR-коду. Расплатиться цифровыми рублями можно будет в 30 торговых точках в 11 городах страны:

Мы долго готовились к началу реальных операций. Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней. Граждане, которые являются клиентами банков-участников пилота цифрового рубля, через какое-то время смогут подать заявку для участия в тестировании на реальных операциях.

Ольга Скоробогатова добавила, что в первом этапе тестирования будут принимать участие 13 банков: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах Банк», ТКБ, МТС-банк и «Киви банк».

В следующем году к пилоту присоединится вторая группа из 16 банков, добавила Скоробогатова.

Ранее DK.RU рассказывал, что цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Крипторубли будут выпускаться в виде цифрового кода и храниться в цифровых кошельках, открытых на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе.

В ЦБ говорили, что все россияне смогут беспрепятственно использовать цифровой рубль в 2025-2027 г.