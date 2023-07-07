Когда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБ

Известно, что эмитентом крипторублей будет сам ЦБ, крипторубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами, с возможностью оплаты по технологии NFC.

Цифровой рубль станет доступен для использования гражданами в 2025–2027 гг., заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью Forbes. Эмитентом крипторублей будет сам ЦБ. Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Крипторубли будут выпускаться в виде цифрового кода и храниться в цифровых кошельках, открытых на платформе Банка России. Операции с цифровыми рублями также будут проходить на этой платформе. Коммерческие банки выступят посредниками между клиентами и ЦБ — пользователи цифровых рублей смогут проводить с ними операции через приложения или сайты банков.

Скоробогатова отметила, что цифровой рубль рассматривается как средство для платежей и переводов по более выгодным тарифам, но не для сбережений — процент на остаток на кошельке Центробанк начислять не будет, также исключается выдача кредитов в цифровом рубле:

Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 года. <...> Полномасштабное внедрение цифрового рубля — это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее. Этот и следующий год мы точно будем жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций.

Оплата с помощью цифровых рублей будет реализована через QR-коды. Чтобы оплатить покупку, надо будет считать QR-код мобильным приложением банка, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Как указано на сайте ЦБ, в перспективе цифровыми рублями можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC.

Цифровой рубль должен вывести скорость торговли на новый уровень. Однако он также ускорит инфляцию. Плюс прозрачность расчетов не всегда на руку бизнесу. О последствиях введения цифровых денег DK.RU рассказал Игорь Нагаев, российский аналитик, политолог, стратег и финансист.