«Страх», «традиции» — настоящее, «развитие» и «свобода» — будущее. Какой студенты видят РФ

«У молодежи очень светлый взгляд на будущее своей страны. Те структуры, которые заинтересованы в развитии России, должны учитывать эти образы у молодежи и дальше с ними работать». Исследование.

Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра» опубликовал результаты исследования «Образ России в представлении молодежи». В исследовании, проведенном с помощью фокус-групп, принял участие 101 человек: в основном студенты и выпускники вузов, а также молодые ученые в возрасте от 18 до 35 лет, пишет Коммерсант.

Респондентам представили 15 рядов символов (правители, цвета, деревья, животные, музыкальные жанры и пр.) и попросили указать те, которые ассоциируются с современной Россией и с идеальным образом России будущего. Вместе с символами респондент называл от одной до трех поясняющих ассоциаций (сила, справедливость, свобода и др.). Нестандартную методику исследователи обосновали необходимостью «преодолеть скованность респондентов и купировать их потребность предоставлять социально одобряемые ответы».

Самым часто встречающимся тегом, описывающим современную Россию, стала «сила» — 109 упоминаний. Эту характеристику припоминали, ассоциируя страну с памятником «Родина-Мать» (20,8% ответов в категории «Если Россия — скульптура, то какая?»), медведем (35,6% в категории «животное»), Иваном Грозным (23,8% в категории «исторический деятель») и Иосифом Сталиным (22,8% в той же категории).

Другими тегами-лидерами в описании современной России стали «война» (45 упоминаний), «страх» (39), «мощь» (31) и «традиции» (29). Замкнули список «борьба», «единство», «простота» и «хитрость» — по 16 упоминаний. Эти характеристики родились, когда респонденты упоминали Кощея (19,8% в категории «сказочный персонаж») и Колобка (14,9%), исторические реконструкции (30,7% в категории «хобби»), картины «Бурлаки на Волге» (22,8%) и «Девятый вал» (14,9%). Тремя символами современности участники назвали автомат Калашникова (14,9%), матрешку (12,9%) и межконтинентальную баллистическую ракету либо атомную подводную лодку (9,9%).

Образ идеальной России будущего респонденты связали с развитием (101), красотой (83) и свободой (81). Эти теги участники привели, вспоминая Петра Первого,— 35,6% ответов в категории «Если идеальная Россия будущего — исторический деятель», небоскребы (24,8% в категории «здание») и Илью Муромца (36,6% ответов в категории «сказочный герой»). Также идеальная Россия среди прочего ассоциируется у опрошенных со спокойствием (59), прогрессом (52), технологиями (41) и наукой (36). Символами желанного будущего респонденты назвали космическую ракету (22,8%), крылья жар-птицы (14,9%) и атомный ледокол (13,9%).

Политолог Петр Милосердов отмечает, что подобные исследования лежат в плоскости психосемантики — раздела науки на стыке социологии и психологии, который занимается выяснением того, что думают люди, через образы:

Это выглядит как шаманство, но за всем этим стоит серьезный математический аппарат. Это реально работающий метод, если проводить исследование грамотно, учитывая, что они дорогостоящие. Напомню, что в России процент отказов от участия в политических опросах составляет более 90%, поэтому невозможно подтвердить классическими социологическими исследованиями выводы о разрыве между популярными тегами, обозначающими современную Россию и идеальную Россию. Тем более, что российская политическая социология — это чаще всего кривое зеркало, когда плохо обученные и плохо мотивированные интервьюеры спрашивают равнодушных людей о том, что им неинтересно.

«Исследование действительно объективно, — прокомментировал его результаты генеральный директор «Новой эры» Александр Шабалтин. — Там есть моменты, которые могут огорчать: обидно, что молодежь так смотрит на некоторые вещи, но это действительно то, как она думает».

Шабалтин подчеркнул, что использованная методология как раз была призвана «дать честный взгляд»: «У молодежи очень светлый взгляд на будущее своей страны: она желает ей развития, прогресса, созидания. Очень важно сохранять такой настрой и претворять его в жизнь. <...> Те структуры, которые заинтересованы в развитии нашей страны, должны учитывать эти образы у молодежи и дальше с ними работать».

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