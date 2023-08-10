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К Дню строителя в Екатеринбурге запустили новый туристический маршрут

Дворянское гнездо
Дворянское гнездо. Иллюстрация: DK.RU

В рамках проекта «Живые дома Урала» появился маршрут по Уралмашу. Он знакомит с историей строительства Екатеринбурга в 1930–80 гг. на примере 16 объектов — от землянок до первого монолитного дома.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) открыла новую серию туристического маршрута «Живые дома Урала». Она посвящена Уралмашу.

В маршрут включены «Дом-пила» (ул. Орджоникидзе, 12), Водонапорная башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а), «Дворянское гнездо» (ул. Культуры, 2, 4, 6) и другие значимые для района и города объекты. Всего их 16.

В целом, проект помогает узнать, как эволюционировало строительство жилых домов в 1930-е годы — от землянок до первых на Урале каркасных домов, как проходило стахановское строительное движение в Свердловске, как в военное время строился 100-квартирный дом.

К Дню строителя в Екатеринбурге запустили новый туристический маршрут 1

К Дню строителя в Екатеринбурге запустили новый туристический маршрут 2

Мы хотим подчеркнуть, что строитель, во-первых, очень значимая профессия, потому что позволяет оставить след в истории, во-вторых, высокооплачиваемая специальность (например, в 1980-е годы строители получали зарплату, как у шахтеров), и наконец, наш маршрут разрушает миф, что строительство — не творческая работа. Например, в 1937 году надо было быстрее перевести людей из бараков в нормальные дома, а кирпича не хватало. Поэтому строители придумывали новые материалы, изобрели даже бесцементный камень. А еще разработали технологию по оштукатуриванию фасадов зимой, — говорит Денис Снетков, зам. генерального директора по связям с общественностью СРО УОС. 

К Дню строителя в Екатеринбурге запустили новый туристический маршрут 3

К Дню строителя в Екатеринбурге запустили новый туристический маршрут 4

Отправиться в самостоятельное путешествие в эпоху советского строительства района Уралмаш можно с помощью аудиогида и любого гаджета.

справка

 
Маршрут для самостоятельного путешествия «Живые дома Урала» создается СРО УОС уже несколько лет для повышения престижа профессии строитель. В него вошли более 200 зданий в шести городах Урала. Маршрут попал в книгу рекордов России как самый длинное путешествие, связанное с историей дореволюционного и современного строительства. Последние четыре года «Живые дома Урала» прирастают микрорайонами Екатеринбурга.
 

Источник фото в тексте: Музей истории Уралмашзавода.

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Автор: Виктория Говорковская
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