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Валерия, «Хор Турецкого» и еще 5 тыс. артистов — как в Екатеринбурге отметят 300-летие?

Валерия, «Хор Турецкого» и еще 5 тыс. артистов — как в Екатеринбурге отметят 300-летие?
Иллюстрация: ЕАН

В Историческом сквере проходят репетиции празднования юбилея города. Артисты будут выступать на главной площадке мероприятия всю следующую неделю. В субботу на сцену поднимется Леонид Агутин.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

Празднование юбилея Екатеринбурга пройдет с размахом: с 12 по 19 августа перед горожанами выступят более 5 тыс. артистов. В подготовке проекта задействованы четыре режиссера. Они работают в связке с историками, музейщиками, культурологами и другими специалистами. 

Весь праздник 300-летия города мы объединили одним общим смыслом: «Екатеринбург. Место действия». В этих словах заложены величие и достоинства нашего города. Здесь происходили события, которые имели значение для всей страны», — говорит сорежиссер праздничной программы Александр Кондратенко (цитата по ЕАН).

Хедлайнеры юбилейной программы — Валерия, «Хор Турецкого», Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа «Симфоническое КИНО». По словам Александра Кондратенко, они дополнят гранд-спектакль, подготовленный режиссерской группой.

Организацию сценического проекта взяли на себя Администрация Екатеринбурга и Фонд святой Екатерины.

Уже в эту субботу (12 августа) на сцене в рамках Дня строителя выступит Леонид Агутин и группа «Reflex». 16 августа горожане смогут увидеть балет «Todes» Аллы Духовой, а 17 августа послушать группу «Банд’Эрос»

Ранее DK.RU сообщил, что на ул. Вайнера прошли тестовые запуски медиафасада. На гигантском светящемся экране, словно переброшенном через главную пешеходную улицу города, представлено световое шоу. Конструкция размещена на участке от ул. Ленина до ул. Малышева. Это подарок городу компании «Сима-ленд»

Читайте также: В мэрии рассказали, каким будет юбилей Екатеринбурга и кто его хедлайнеры

Автор: Виктория Говорковская
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