Доля просрочек по микрозаймам в стране резко выросла

7,6 млн россиян имеют займ в МФО, средний размер долга составляет порядка 40 тыс. руб. Участники рынка говорят, что есть легкое ухудшение по обслуживанию кредитов в отдельных клиентских группах.

Доля займов в микрофинансовых организациях с просрочкой свыше 90 дней в июне достигла 46,4% от общего количества выданных ссуд, пишет РБК.

Как следует из статистики «Скоринг Бюро», в апреле на долю «плохих» кредитов приходилось 39,2% всех займов, а в мае показатель просроченной заложенности вырос до 43%.

По данным издания, уровень проблемных долгов сопоставим с пиковыми показателями октября-ноября 2022 г., когда была объявленная частичная мобилизация.

Участник рынка между тем говорят, что ситуация стабильная.

Директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий отмечает, что наблюдается «легкое ухудшение» качества портфеля в отдельных клиентских группах:

Если смотреть на однородные сегменты выдачи, то трендов на ухудшение мы не наблюдаем, — добавляет он.

Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров допускает, что ухудшение качества портфелей МФО возможно из-за ужесточения регулирования:

На рынке обострилась конкуренция за качественный трафик. Клиенты, не получившие заем в более известных компаниях, обращались в небольшие и средние по размеру МФО, которые для сокращения расходов и потерь могли не сразу закрутить скоринги и пропустить рискованную аудиторию.

По данным ЦБ, на 1 января 2023 г. займы в МФО имели 7,6 млн россиян. Портфель выданных физлицам ссуд оценивался в 291 млрд руб., а средний размер задолженности — 40,5 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщал, что задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 г. достигла 30,22 трлн руб. При этом уровень просрочки по кредитным картам достиг исторического максимума, составив 225 млрд руб., или 12% от портфеля.