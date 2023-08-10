Немецкая страховая компания потеряла полмиллиарда евро при уходе из России

В середине марта 2022 г. Allianz прекратила страхование в России, а в мае заявила о прекращении деятельности группы в России. Бизнес передан владельцам СК «Зетта Страхование».

Немецкая страховая компания Allianz, которая владела АО СК «Альянс» и ООО СК «Альянс Жизнь», понесли убытки в размере 435 млрд евро при продаже 50,1% своих активов в России, пишет Frank Media.

Из отчета международной группы следует, что в мае 2023 г. немецкая компания полностью передала контроль над своим российским портфелем ООО «Интерхолдинг», который является владельцем «Зетта страхования». Сейчас страховщики «Альянс» и «Альянс Жизнь» переименованы в «Зетта Страхование» и «Зетта Страхование жизни».

Allianz Group — крупнейшая страховая компания Европы. Она начала работать в России в 1990 г. и стала одним из первых иностранных страховщиков в стране. Группа обеспечивает страховой защитой более 388 тыс. клиентов — как физических, так и юридических лиц, рассказывал DK.RU.

Нетто-активы СК «Альянс» в 2021 г. оценивались в более 5 млрд руб. При этом «Альянс» занимала второе место в рейтинге самых надежных страховых компаний России по версии Forbes.

В середине марта 2022 г. Allianz прекратила страхование новых бизнесов в России, а в мае финансовый директор компании Джулио Терцариол заявил о прекращении деятельности группы в России.