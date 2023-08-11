Проблем и вопросов много. Путин передал 100% акций корпорации ОСК в управление ВТБ

Из-за финансовых трудностей правительство решило на пять лет передать управление судостроительной корпорацией крупному банку. Изначально оздоровлять ОСК предлагали «Росатому», но он отказался.

Владимир Путин передал 100% акций объединенной судостроительной корпорации (ОСК) под управление банка ВТБ. Об этом президент заявил на встрече с главой банка Андреем Костиным.

Путин отметил, что рассчитывает на ВТБ при решении проблем ОСК и пообещал всестороннюю поддержку со стороны правительства:

Проблем много и вопросов много, но это работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе. Есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании, — отметил он.

Андрей Костин назвал предложение о передаче ОСК в ВТБ «неожиданным», но признал, что «хорошо знает организацию»:

Спасибо за доверие. Команда готова, будем работать. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные, — ответил он.

Глава ВТБ добавил, что банк сотрудничает с судостроительной корпорацией с самого момента ее создания и знает все ее проблемы.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что акции ОСК будут переданы на пять лет для привлечения внебюджетного финансирования. В правительстве надеются, что ВТБ сможет стабилизировать финансовое состояние крупнейшего государственного судостроительного холдинга:

Мы ожидаем, что доверительный управляющий, с учетом его многолетнего опыта, обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение ОСК как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий, — сказал вице-премьер.

Кроме того, правительство рассчитывает таким образом привлечь внебюджетное финансирование для развития корпорации.

В ВТБ добавили, «что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками».

Собеседник «Коммерсанта» объяснил, что в ближайшее время специалисты ВТБ будут анализировать структуру управления и проводить финансовый анализ ОСК. Также неизвестен дальнейшая судьба главы ОСК Алексея Рахманова.

Эксперты не могут назвать точную сумму, которая может потребоваться на «оздоровления» ОСК:

Модернизация верфей может стоить десятки миллиардов рублей, а строительство новых — сотни. Логичным было бы выделить гражданские активы из структуры корпорации для возможной дальнейшей приватизации. Однако перед новыми собственниками встанет вопрос загрузки верфей, — говорят они.

Источники издания добавляют, что изначально Минпромторг предлагал передать ОСК «Росатому». В январе 2023 г. глава ОСК Алексей Рахманов даже заявлял, что передаст 51% акций Балтзавода «Росатому», поскольку госкорпорация — якорный заказчик Балтзавода. Однако решение так и не было принято. Собеседники утверждают, что «Росатом» отказался от предложений по оздоровлению ОСК.

Добавим, что ОСК объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 г., по данным компании, составила 350 млрд руб.

В 2022 г. Владимир Путин критиковал руководство ОСК после того, как в отношении России ввели международные санкции:

В последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. Алексей Львович [Рахманов], чего контрактов-то убыточных назаключали? — обращался Путин к главе ОСК в ходе совещания по судостроению.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. ЕС ввела санкции в отношении крупных российских компаний, в том числе и ОСК. Так европейцам запрещены любые транзакции с этими фирмами. В настоящее время в него включены «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод, «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», «Алмаз-Антей», КамАЗ, «Ростех», «Севмаш», «Совкомфлот», «Российский морской регистр судоходства» (РС) и др.