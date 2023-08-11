От 350 тыс. до 1 млн руб. в год. Российские вузы подняли цены на обучение

Сильнее всего стоимость обучения выросла в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В этом году вузы подняли цены на 12% на популярные программы: «информационные системы», «менеджмент», «международные отношения».

Ведущие российские университеты в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, пишут «Ведомости».

Издание изучило стоимость обучения в топ-10 вузов Москвы и Санкт-Петербурга по версии рейтингового агентства RAEX. Туда вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС. Сильнее всего стоимость обучения выросла в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ.

Например, стоимость обучения по отдельным программам в МИФИ выросла на 18-22%. Так, за обучение на «информационных системах и технологиях» и «программной инженерии» родителям абитуриентов придется заплатить 340 тыс. руб., годом ранее — 286 000 руб. Стоимость обучения по направлению «прикладная математика» выросла с 256 тыс. до 310 тыс. руб. в год. «Физика» — с 287 тыс. до 350 тыс. руб. за год обучения.

Стоимость обучения на отдельных направлениях в РАНХиГС выросла на 12%. Наиболее подорожавшими программами стали «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность». Обе подорожали с 410 тыс. до 460 тыс. руб. за год обучения. На 10% до 596 тыс. руб. подорожали «международные отношения: политика, бизнес, экономика». На 35 тыс. руб. увеличилась стоимость программ «деловая и политическая журналистика» теперь год обучения по этому направлению стоит 395 тыс. руб.

Повышение стоимости обучения в СПбГУ варьировалось в этом году от 5 до 11% в зависимости от выбранной абитуриентом специальности.

Внушительная стоимость обучения по отдельным программам в «Высшей школе экономики» (ВШЭ). Так, обучение по программе «информационные системы и технологии» подорожали до 420 тыс. руб., «юриспруденция» до 460 тыс. руб., год обучения по направлению «журналистика» — 590 тыс. руб., а за год обучения по направлению «международный бизнес» родителям придется заплатить 1 млн руб. в год. При этом стоимость обучения на направлении«менеджмент» выросла на 18% до 770 тыс. руб., «прикладная математика и информатика» подорожала на 8% до 730 тыс. руб.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина объяснила, что все вузы ориентируются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки:

Вузы не имеют права опускать стоимость ниже цены, определенной государством, пояснила п Помимо этого вузы учитывают территориальные коэффициенты к заработной плате преподавателей: уровень развития рынка труда и среднюю заработную плату.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов добавил, что 60-70% расходных обязательств вузов — это фонд оплаты труда преподавателей. Также на рост стоимости обучения сказывается повышение цен на услуги, связанные с приобретением интернета и коммунальные расходы.

Ранее DK.RU рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Переход на трехступенчатую систему с 2023 по 2026 гг. протестируют в шести вузах: МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Теперь в вузах появятся два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантура.