Владимир Путин подписал указ о реформировании системы высшего образования

В конце апреля глава Минобрнауки представил «уникальную отечественную систему высшего образования», принятую для выхода России из Болонской системы высшего образования.

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, пишет Коммерсантъ. Переход на трехступенчатую систему с 2023 по 2026 гг. протестируют в шести вузах: МАИ, МИСиСе, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Университеты, которые переходят на трехступенчатую систему, должны до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе высшего образования. Финансово обеспечить реализацию пилотного проекта поручено Минобрнауки и Минпросвещения. Также президент поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок перераспределения контрольных цифр приема на обучение для университетов-участников проекта.

Теперь в вузах появятся два уровня высшего образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также один уровень профессионального образования — аспирантура.

Срок освоения программ будет составлять для базового высшего образования — от четырех до шести лет, для магистратуры специализированного высшего образования — от одного года до трех лет. На уровне специализированного высшего образования будут реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

В 2003 г. Россия присоединилась к Болонской системе высшего образования и перешла на систему бакалавриат (четыре года) — магистратура (два года) — аспирантура (не менее трех лет). В мае 2022 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о планах России выйти из Болонской системы. Основной образовательной программой было предложено сделать специалитет.

Ранее ректор главного вуза Урала рассказал в интервью DK.RU, почему не стоит отказываться от Болонской системы.