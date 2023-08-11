VK уходит с Лондонской биржи и переезжает с Британских Виргинских островов в Россию

В России компания будет зарегистрирована на острове Октябрьский и продолжит торговаться на Мосбирже. Лондонская биржа фактически приостановила торги бумагами компании c 3 марта 2022 г.

Акционеры и совет директоров VK приняли решение сменить юрисдикцию, переехав с Британских Виргинских островов в Россию. Об этом говорится в заявлении компании:

VK Company Limited объявляет о принятии решений акционерами и советом директоров VK о редомициляции — прекращении деятельности компании на Британских Виргинских островах и ее продолжении в Российской Федерации в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством. VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом ВК (МКПАО ВК). Членами Совета директоров МКПАО ВК остаются текущие члены Совета директоров VK Company Limited, — сказано в сообщении.

Сообщается, что новое юрлицо VK будет основано в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.

VK также приняла решение провести делистинг депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций на Лондонской фондовой биржи (LSE). Последним днем листинга на LSE будет 11 сентября, ожидают в компании. Планы первичного листинга на Мосбирже не раскрываются.

В компании объяснили, что решение о делистинге с биржи в Лондоне обусловлено нахождением большинства активов VK в России и решением о редомициляции, а также фактической приостановкой торгов бумагами компании на Лондонской бирже c 3 марта 2022 г.

DK.RU рассказывал о планах VK увести юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию. VK сообщала о возможности редомициляции еще в феврале 2023 г.

Выручка VK за 2022 г. выросла на 19% против аналогичного показателя 2021 г. и составив 97,8 млрд руб. Главным источником роста выручки стала онлайн-реклама. По итогам 2022 г., выручка от нее выросла на 29%, до 56,9 млрд руб. Сегмент среднего и малого бизнеса стал самым активным рекламодателем на платформах компании, увеличившись в 2,1 раза в годовом выражении.