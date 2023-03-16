VK Взлетел на 20% за 2022 год за счет новых пользователей

Главным источником роста выручки стала онлайн-реклама. Запрет на соцсети компании META в России вынудил пользователей и мелких предпринимателей переместить бизнес на подконтрольную властям платформу.

Выручка VK за 2022 год выросла на 19% против аналогичного показателя 2021 г. и составив 97,8 млрд руб, сообщает Коммерсантъ. Главным источником роста выручки стала онлайн-реклама. По итогам 2022 г., выручка от нее выросла на 29%, до 56,9 млрд руб. Показатель вырос благодаря притоку рекламодателей на фоне роста аудитории на площадках VK. Сегмент среднего и малого бизнеса стал самым активным рекламодателем на платформах компании, увеличившись в 2,1 раза в годовом выражении.

Основная доля выручки пришлась на сегмент «Социальные сети и контентные сервисы». Выручка в нем достигла 75,1 млрд руб., что на 22% больше показателя 2021 г. Самым быстрорастущим сегментом VK стали «Технологии для бизнеса». За год он вырос на 83% в годовом выражении, до 5,8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA по итогам года вырос на 8,9%, до 20 млрд руб., из-за роста рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» (+15 п. п.) и «Технологии для бизнеса» (+17 п. п.).

Совокупный убыток снизился до 2,9 млрд руб. — с 15,3 млрд, благодаря реструктуризации и оптимизации активов группы. Как ранее рассказывал DK.RU, в этом году VK консолидировала крупнейшую онлайн-платформу для школьников «Учи.ру». Сервисом «Учи.ру» пользуются более 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 000 учителей. В портфель активов VK входят и другие образовательные платформы, включая Skillbox.

В начале февраля VK попытался увести юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию. VK сообщила о возможности редомициляции сегодня, в день, когда Совет министров финансов ЕС должен одобрить включение Британских Виргинских Островов, России, Маршалловых Островов и Коста-Рики в список несотрудничающих юрисдикций. Оно связывается с ростом российских держателей ценных бумаг, а также с тем, что «подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России». В случае редомициляции VK, по мнению господина Захарова, получит новые возможности привлечения финансирования внутри РФ.