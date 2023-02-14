VK пытается увести юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию

Сегодня совет министров финансов ЕС должен одобрить включение Британских Виргинских Островов, России, Маршалловых Островов и Коста-Рики в список несотрудничающих юрисдикций.

Совет директоров VK Company Limited одобрил возможность перевода юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию 13 февраля. VK сообщила о возможности редомициляции сегодня, в день, когда Совет министров финансов ЕС должен одобрить включение Британских Виргинских Островов, России, Маршалловых Островов и Коста-Рики в список несотрудничающих юрисдикций. Оно связывается с ростом российских держателей ценных бумаг, а также с тем, что «подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России». В случае редомициляции VK, по мнению господина Захарова, получит новые возможности привлечения финансирования внутри РФ:

Нельзя исключать, что для аспектов деятельности компании, связанных с финансированием и выплатами акционерам, может быть решающим, чтобы структура находилась в российской юрисдикции.

Решению предшествовали изменения в бизнесе VK, в частности, в сентябре VK продала свое международное игровое подразделение My.Games управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, в декабре My.Games объявило об уходе с российского рынка. В ноябре VK объявила, что инвесткомпания Prosus безвозмездно передала VK свою долю (25,9%) в российском холдинге, после чего доля была продана структуре под руководством старшего вице-президента VK по инвестициям и развитию бизнеса Александра Айвазова.

Регистрация структуры VK на БВО давала возможность привлечения иностранного финансирования, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. Господин Делицын, однако, отмечает, что в сообщении VK не упоминается возможность закрытия VK Company Limited, таким образом, структура может продолжить работу в другом статусе.

VK, вероятно, была одной из наиболее успешных российских компаний в плане вывода бизнеса на международные рынки, но только пока у нее было игровое подразделение My.Games. Теперь отпала необходимость держать на БВО офис и юристов.

Расписки VK Company Limited на Мосбирже после сообщения компании продавались по 505 руб., к 11:30 их цена составила 493,40 руб. (+2,28% к уровню 13 февраля). Торги бумагами VK на Лондонской фондовой бирже, как и бумагами других компаний с российскими корнями, остановлены с 3 марта 2022 года. Из-за этого в марте текущего года наступает право требования досрочного погашения облигаций. К 10 ноября VK выкупила около 55% от общего объема выпуска бондов.