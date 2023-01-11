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VK Play станет главным инвестором для российских игровых студий

VK Play станет главным инвестором для российских игровых студий
Иллюстрация: VK PLAY CLOUD

С отъездом из России западных студий спрос на видеоигры не уменьшился. В стране есть команды, которые могут вскоре вырасти в локальных лидеров игровой индустрии. VK Play инвестирует в них 300 млн руб.

#НОВОСТИ

VK Play в 2023 г. инвестирует в российские игровые студии 300 млн руб. , сообщает Forbes со ссылкой на презентацию холдинга VK «Развитие игровой индустрии в 2023–2024 годах». Инвестировать планируется в проекты, которые находятся на стадии прототипа или в ранней стадии разработки. Студии, которые войдут в периметр VK, будут иметь особые условия на размещение проектов на платформе дистрибуции VK Play и в магазине приложений RuStore. 

По мнению экспертов, с отъездом из России ряда студий оставшиеся компании могут вырасти в локальных лидеров. Независимый эксперт Вячеслав Макаров назвал стратегию VK понятной, потому что сейчас на российском рынке есть спрос на видеоигры и есть команды, которые могут основать студии, способные разработать продукт через несколько лет:

Им нужен лишь инвестор, который даст достаточно денег. Сейчас российские разработчики способны переварить не больше $200–300 млн за три года. Сейчас в России точно есть инвестиционные возможности, более того, те команды, которые остались и продолжают работу, вероятно, вырастут через несколько лет в локальных лидеров.

Ранее холдинг за четыре года инвестировал в создание видеоигр по всему миру более 6 млрд руб. в рамках своего игрового подразделения My.Games. В середине 2021 г. в портфолио MGVC входило более 40 студий, в том числе за рубежом. Но в сентябре 2022 г. VK продал My.Games управляющему партнеру венчурного фонда Leta Capital Александру Чачаве за $642 млн. После чего My.Games покинул рынок России.

Как ранее рассказывал DK.RU, осенью 2022 г. VK просил у Минцифры субсидию в 3 млрд руб. . на разработку движка для видеоигр. Ранее с аналогичной инициативой выступила госкорпорация «Ростех». Участники рынка считают, что у компании достаточно компетенций для такой разработки, но, раз движок будет создан на государственные деньги, он должен быть доступен всем участникам рынка.

Автор: Андрей Широков
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