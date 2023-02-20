Сервисом «Учи.ру» пользуются более 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 000 учителей. В портфель активов VK входят и другие образовательные платформы, включая Skillbox.

VK консолидировала крупнейшую онлайн-платформу для школьников «Учи.ру», выкупив оставшуюся долю в размере 75%, пишет Forbes.ru. Сделка усилит позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования, поскольку сейчас в портфель активов VK входят разнообразные образовательные платформы, включая Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика» и «Сферум».

«Учи.ру» — образовательный сервис для школьников и их родителей, который позволяет изучать предметы школьной программы и другие сферы. Платформой пользуются более 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 000 учителей.

В декабре 2020 г. VK через зарегистрированную на Кипре компанию Lomigor Investments Ltd приобрела 25% «Учи.ру», заплатив 3,75 млрд руб. После той сделки совладельцами сервиса оставались бывший президент Merlion Алексей Сонк, основатели сервиса Иван Коломоец и Евгений Милютин, а также Владимир Зубрилин, Андрей Суздальцев, Юрий Вировец, Екатерина Каширская, Екатерина Зотова и Евгений Воронцов.

Сегодня VK стала единственным владельцем образовательной платформы «Учи.ру», выкупив оставшиеся 75% за 8,7 млрд руб., говорится в заявлении старшего вице-президента VK по инвестициям и развитию бизнеса Александра Айвазова:

«Учи.ру» сегодня является важной частью дополнительного образования школьников, пользуется доверием родителей и учителей. <...> Мы рады приветствовать в VK команду и партнеров крупнейшей образовательной платформы «Учи.ру». Мы продолжим инвестировать в развитие школьного образования в России.

После сделки депозитарные расписки VK, торгующиеся на Московской бирже, в понедельник, 20 февраля, опустились на 1,8% и на минимуме торговались по 446 руб. По данным на 12:14 мск, они стоили 448,6 руб, дешевея на 1,71% к прошлому закрытию.

Совет директоров VK Company Limited одобрил возможность перевода юрлица с Британских Виргинских Островов в Россию 13 февраля, рассказывал DK.RU. Это решение связывается с ростом российских держателей ценных бумаг, а также с тем, что «подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России». В случае редомициляции VK, по мнению господина Захарова, получит новые возможности привлечения финансирования внутри РФ.