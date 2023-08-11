Три рубля серебром. В Екатеринбурге представили монету, выпущенную к юбилею

Первый ее экземпляр передан в Музей истории Екатеринбурга. Также в этом году выйдет в обращение банкнота номиналом в 5000 руб. с видами города.

В Екатеринбурге представили юбилейную серебряную монету, которая выпущена к 300-летнему юбилею города тиражом в 5000 экземпляров. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России и надписи: «Российская Федерация», «Банк России», «3 рубля», «2023 г.». На оборотной стороне монеты расположены изображения здания администрации и герба Екатеринбурга, а также камня с ящерицей на фоне выполненной в технике лазерного матирования панорамы города. Вверху размещены рельефные надписи «Екатеринбург» и «300 лет».

И.о. начальника Уральского управления Банка России Евгений Барышников во время церемонии презентации торжественное передал первый экземпляр монеты в Музей истории Екатеринбурга.

Поздравляю всех с праздником. Я уверен, эта серебряная монета станет отличным подарком к 300-летию города, — отметил он.

Напомним, также к концу 2023 г. Центробанк РФ выпустит купюру в 5000 руб. с изображением Екатеринбурга. Какой именно городской объект выбран для купюры — пока не сообщается. В числе кандидатов — дом Севастьянова, плотина городского пруда, панорамный вид города или памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.

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