Дело против свердловского мэра передано в суд

Его обвиняют в получении взятки наличными и услугами на 1,5 млн руб. Рассматривать дело будут в Камышловском районном суде.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы Пышмы Виктора Соколова. Его обвиняют в получении взятки.

ЕАН пишет, что обвинение предъявлено по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, в особо крупном размере». Как рассказала изданию старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по версии следствия, Виктор Соколов с сентября 2014 г. по декабрь 2019 г. получил взятку 450 тыс. руб., строительные материалы, также ему незаконно была оказана услуга имущественного характера: демонтаж старой веранды и строительство новой на территории его домовладения.

Взятку, заявляет прокуратура, Соколов получил за общее покровительство и попустительство по службе в пользу директора МУП «Водоканалсервис». Общая сумма полученной взятки составила свыше 1,5 млн руб.

Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее, напомним, сообщалось, что дома у Виктора Соколова прошли обыски. Экс-глава Пышмы при виде силовиков заявил, что ему плохо и попросил доставить его в больницу. Его госпитализировали в Пышминскую ЦРБ, выставив перед палатой охрану.

Главой Пышмы Соколов стал в сентябре 2013 г., ранее он работал в силовых структурах.

Напомним, ранее стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего бенефициара разорившегося Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк) Хачатура Мурадова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Мурадова было возбуждено ГСУ СКР еще 29 мая 2023 г. Речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии.

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