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Арбитражный суд снял арест со счетов бизнесмена Малика Гайсина

Арбитражный суд снял арест со счетов бизнесмена Малика Гайсина
Иллюстрация: pixabay.com

Ранее Гайсину отказали в удовлетворении жалобы на арест его счетов. Он также указывал на злоупотребление правом со стороны Дмитрия Светлолобова (который подал иск о банкротстве бизнесмена).

#СУДЫ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов бизнесмена Малика Гайсина. Решение об отмене обеспечительных мер по делу о банкротстве бизнесмена опубликовано в картотеке суда. Как пишет «Коммерсантъ Урал», речь идет о 520 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что предпринимателю отказали в удовлетворении жалобы на арест его счетов. Гайсин утверждал, что задолжал Дмитрию Светлолобову 480 тыс. руб., а сумма арестованных счетов немногим превышает размер долга, бизнесмен также указал на злоупотребление правом со стороны Светлолобова из-за того, что тот подал иск о банкротстве бизнесмена.

Как уже писал DK.RU, генеральному директору оборонного завода «Исеть» в Каменске-Уральском Малику Гайсину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Также он является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 160 «Присвоение или растрата» (Гайсина обвиняют в растрате 330 млн руб.).

Напомним, в 1990-е Малик Гайсин был одним из крупнейших бизнесменов Урала. В 1995 г. участвовал в выборах губернатора Свердловской области, избирался депутатом Госдумы. В 2000-е Гайсин ушел из публичного пространства.

Сегодня данные о структуре бизнеса Малика Гайсина разнятся. В 2016 г., по данным СМИ, он контролировал более 50 уральских промышленных, фармацевтических и сельскохозяйственных предприятий. В настоящий момент, по данным ЕГРЮЛ, является гендиректором фармацевтического предприятия «Уралбиофарм» и завода «Исеть».

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Автор: Александра Клименко
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