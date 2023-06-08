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Свердловский Арбитраж арестовал счета и имущество Малика Гайсина в рамках банкротства

Свердловский Арбитраж арестовал счета и имущество Малика Гайсина в рамках банкротства
Иллюстрация: ru.freepik.com

Дело о банкротстве бизнесмена инициировал Дмитрий Светлолобов. Он попросил принять обеспечительные меры в отношении его имущества. Сам Гайсин сейчас находится под домашним арестом.

#СУДЫ#ГАЙСИН#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество Малика Гайсина, счета, акции банка «Вятич», а также принадлежащие бизнесмену доли в 13 компаниях («Уралбиофарм — Север», «ТС «Уральский Хлеб», «Вагран», «Корона Тэхет», «Салторо», «Солтан Роял», «Бордж», «Ханты-Мансийская районная аптека», «Научная Опытная Селекционная Станция Виноградарства», «Индра-М», «Каллисто», «Хитен» и «Ханты-Мансийская аптека»). Суд также запретил Гайсину совершать регистрационные действия по отчуждению недвижимого имущества и снимать с регистрационного учета транспорт.

Эти обеспечительные меры связаны с делом о личном банкротстве. Его инициировал Дмитрий Светлолобов. Согласно информации, размещенной на сайте СБИС, он занимается производством штукатурных работ. Малик Гайсин якобы должен ему 520 тыс. руб.

Рассмотрение заявления о банкротстве Малика Гайсина запланировано на 3 августа.

Напомним, что сейчас Малик Гайсин находится под домашним арестом. В марте стало известно, что он проходит обвиняемым по двум делам — о срыве гособоронзаказа и о злоупотреблении полномочиями. По версии Генпрокуратуры, Гайсин управлял заводом «Исеть», будучи депутатом Госдумы (с 1995 по 1999 гг.), что запрещено законом, и использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. Он якобы выдал займы подконтрольным компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмена отправили под домашний арест, его имущество, в том числе завод «Исеть», стремительно изъяли в пользу государства.

Мы считаем, что происходит спланированная рейдерская атака на завод «Исеть» и лично на Малика Гайсина. Под благовидным предлогом идет сильнейшее давление на моего подзащитного и запугивание с целью отобрать у него акции завода и другое имущество. Данной ситуацией уже заинтересовался уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Существует реальная опасность доведения успешного завода до банкротства, убыточности и развала, — сказала адвокат бизнесмена Анастасия Пахтусова

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Автор: Виктория Говорковская
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