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Студентам-целевикам медицинских направлений в Свердловской области увеличили размер выплат

УГМУ
УГМУ. Иллюстрация: национальныепроекты.рф

Студенты вузов начнут получать сразу в 10 раз больше, чем было предусмотрено в 2022 г., ученики средних учебных заведений получат выплаты в пять раз выше.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер ежегодных выплат студентам-медикам, обучающихся по целевому набору. Департамент информполитики сообщил:

С 2024 года будет увеличен размер выплат. Так, для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год. Для студентов вузов — 20 тысяч рублей в год. Согласно представленным расчетам, в 2024 году на выплаты смогут претендовать более трех тысяч человек. С учетом повышения предполагаемая общая сумма выплат составит до 59 миллионов рублей, — сказал Евгений Куйвашев.

Власти считают, что рост материальной поддержки студентов должен увеличить интерес абитуриентов к медицинскому образованию, в перспективе это будет способствовать развитию кадрового потенциала отрасли в рамках национального проекта «Здравоохранение».

До нынешнего увеличения ежегодные выплаты студентам составляли две тысячи рублей для всех медиков-целевиков. На данный момент по целевому набору в Уральском государственном медицинском университете обучаются более 2600 студентов. В 2022 году впервые набрали 280 студентов–целевиков в Свердловский областной медицинский колледж.

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Автор: Александра Клименко
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