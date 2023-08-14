Дороже, но своё. «Аэрофлот» пересаживается на российские самолеты

До конца года новые, полностью импортозамещенные самолеты SJ100 пополнят парк авиакомпании «Россия» (входит в «Аэрофлот»). Проблема в том, что SJ100 еще не прошли летные испытания.

«Аэрофлот» в сентябре 2023 г. заключит твердые контракты на поставку 34 импортозамещенных ближнемагистральных самолетов SJ100 и 18 среднемагистральных МС-21, пишут «Ведомости».

Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский рассказал, что самолеты SJ100 пополнят парк авиакомпании «Россия», а борты МС-21 предназначаются и для «России», и для самого «Аэрофлота».

Первые два SJ100 должны поступить в парк авиакомпании уже до конца года. Поступление МС-21, по словам Александровского, запланировано на 2024 г.

Сумму контрактов глава «Аэрофлота» не раскрыл, лишь уточнив, что самолеты будут взяты в лизинг через компанию «Авиакапитал сервис» (принадлежит «Ростеху»).

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов говорит, что российским авиакомпаниям нужно как можно скорее решать вопрос с обеспеченностью самолетами:

Замещать иностранную часть флота надо уже сейчас, не дожидаясь, когда западная техника встанет из-за нехватки комплектующих. Поэтому все российские авиакомпании заинтересованы в скорейшем поступлении новых отечественных воздушных судов в парк.

При этом оперативность поставок российских бортов вызывает вопросы. Например, модель SJ100, на которых «Аэрофлот» хочет летать уже в конце года, еще ни разу не совершала полеты.

Дело в том, что SJ100 является полностью импортозамещенной версией самолета Sukhoi Superjet 100. По словам Сергея Александровского, этот «Суперджет», по сути, на 90% новый самолет.

Весной Александр Войт, генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, говорил, что первый полет импортозамещенного SJ100 запланирован на май 2023 г., но он не состоялся.

В июне в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) говорили, что первый полет состоится после проверки оборудования лайнера на земле, конкретную дату не уточняли. На данный момент дата первого полета не известна.

Ранее в «Аэрофлоте» рассказывали, что планируют заключить соглашение о поставке 339 самолетов российского производства с ОАК. Авиакомпания должна получить 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SJ100 и 40 Ту-214. Срок поставок — 2023-2030 гг. Вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что стоимость соглашения превышает 1 трлн руб. Как рассказывал DK.RU, стоимость нового российского самолета МС-21 оценивается почти в 5 млрд руб., что дороже аналогов Boeing и Airbus.

Напомним, что после введения санкций против российской авиаотрасли, авиакомпании лишились возможности брать в лизинг воздушные суда зарубежного производства. Единственная возможность обновлять парк — покупать технику российского производства.

DK.RU сообщал, что до введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. Сам «Аэрофлот» по контракту 2007 г. успел получил семь из 22 единиц А350. В компании не сообщали о намерении взыскать с Airbus переданные авансы.

Вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у американского лизингодателя Air Lease Corporation, не смогла и компания «Азимут». Заморожены начатые еще до пандемии переговоры «Уральских авиалиний» с Boeing о компенсациях за непоставленные 14 Boeing 737 Max и возврате авансов.