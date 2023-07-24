За бортом: российским авиакомпаниям не хватает денег на выкуп западных лайнеров

Всего за три месяца должно быть выкуплено 80-90 самолетов, включая 47 лайнеров «Аэрофлота», однако деньги так и не поступили. Минтранс предлагает авиаперевозчикам брать кредиты.

К настоящему моменту министерство уже должно было представить критерии отбора авиакомпаний, которые получат часть из 300 млрд руб. льготного финансирования из ФНБ, пишет «Коммерсантъ». Однако в семи частных авиакомпаниях сообщили, что Минтранс так и не принял необходимых решений. При этом треть от выделенной из ФНБ суммы уже потрачена на нужды «Аэрофлота», и в авиаотрасли считают, что компания может получить и всю остальную сумму.

Уже как минимум пять авиакомпаний, не считая «Аэрофлота», получили разрешение от европейских регуляторов на страховое урегулирование с владельцами самолетов и готовы закрыть лизинговые контракты. Среди них — S7, «Уральские авиалинияи», «Руслайн» и чартерная компания iFly. Даже если финансирование поступит, на закрытие сделок осталось меньше трех месяцев, поскольку разрешения от регуляторов ЕС действуют до 30 сентября, а на их продление вряд ли стоит рассчитывать. Российские перевозчики прямо заявляют, что средств из ФНБ «хватит не всем», но рассчитывают покрыть хотя бы часть сделок за счет денег от государства. В двух компаниях уже выкупили несколько самолетов за свой счет.

Напомним, как рассказывал DK.RU, до введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. Сам «Аэрофлот» по контракту 2007 г. успел получил семь из 22 единиц А350. В компании не сообщали о намерении взыскать с Airbus переданные авансы. Кроме того, авиакомпания переносила поставки девяти A320neo и двух Boeing 777-300ER на 2022-2023 гг. Вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у американского лизингодателя Air Lease Corporation, не смогла и компания «Азимут». Заморожены начатые еще до пандемии переговоры «Уральских авиалиний» с Boeing о компенсациях за непоставленные 14 Boeing 737 Max и возврате авансов.

Некоторым компаниям Минтранс предложил взять кредит в банке на оплату лайнеров. Ранее сообщалось, что «сэкономленную» субсидию на внутренние перелеты в конце 2022 года Росавиация почти полностью отдаст «Аэрофлоту» и S7. Программа компенсации расходов общей суммой в 100 млрд руб. на внутренние рейсы действовала с апреля по октябрь. В конце июня Росавиация сообщала о заключенных на 96 млрд руб. соглашениях. Более 3 млрд «сэкономленных» рублей перераспределили. В результате нового отбора большую часть средств получил «Аэрофлот». Авиакомпания запрашивала 2,3 млрд руб., получит 524 млн руб. «Победе» перечислят 243 млн руб. при заявке в 1,1 млрд, «России» — 174,7 млн руб. из 792 млн. S7 направлял заявку на 9,9 млрд руб., получит авиакомпания только 968 млн. «Уральским авиалиниям» согласовали 637 млн руб. из запрашиваемых 2,8 млрд руб.