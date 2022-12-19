Российские компании пытаются взыскать сотни миллионов долларов за непоставленные самолеты

До введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. Теперь шансы вернуть деньги юристы оценивают как нулевые.

Компания «Авиакапитал Сервис» (лизингодатель «Ростеха») в Московском арбитражном суде намерена взыскать с Airbus порядка $200 млн аванса, заплаченных за 17 широкофюзеляжных самолетов A350, так и не поставленных из-за санкций, пишет «Коммерсантъ». Контракт был заключен еще в 2015 г., самолеты планировалось передать в лизинг «Аэрофлоту».

Контракты, по которым производители не успели поставить самолеты, есть и у других российских компаний. Так, сам «Аэрофлот» по контракту 2007 г. успел получил семь из 22 единиц А350. В компании не сообщали о намерении взыскать с Airbus переданные авансы. Кроме того, авиакомпания переносила поставки девяти A320neo и двух Boeing 777-300ER на 2022-2023 гг.

Вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у американского лизингодателя Air Lease Corporation, не смогла и компания «Азимут». Заморожены начатые еще до пандемии переговоры «Уральских авиалиний» с Boeing о компенсациях за непоставленные 14 Boeing 737 Max и возврате авансов.

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Санкции Евросоюза запрещают финансовые взаимоотношения с российскими компаниями, поэтому их шансы вернуть деньги близки к нулю, указывают собеседники издания. При этом речь идет о нескольких миллионах долларов. Смысла обращаться в российский суд нет, так как принятое им решение не будет исполнено нигде, кроме Белоруссии, указывает управляющий партнер фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков. А судиться с должниками в западных судах сейчас сложно и малоперспективно, говорит председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис.