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Официальных дилеров больше нет? Mercedes-Benz отключил российские салоны от своего ПО

Официальных дилеров больше нет? Mercedes-Benz отключил российские салоны от своего ПО
Автор фото: Евгений Самарин. Иллюстрация: РИА Новости

Теперь ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes в России будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». При этом некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса.

#САНКЦИИ#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Немецкий концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, пишут «Известия». В пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России — подтвердили, что прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание автомобилей и выявление проблем:

Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта.

В компании подчеркнули, что теперь ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes в России будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

Эксперты говорят, что из-за отсутствия официального ПО могут возникнуть проблемы с сигнализацией и кодированием ключей от машины.

Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что в России фактически не осталось официальных дилеров европейских машин:

Это касается не только Mercedes, но и BMW. Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр назвал неприятной ситуацию с блокировкой ПО Mercedes-Benz. Он считает, что другие концерны вскоре также закроют доступ к своему софту для российских дилеров:  

Конечно, есть обходные пути. Некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или же обращаются в другие компании, так как чаще всего онлайн-сервисы программируют сторонние организации. Кроме того, часть диагностики «перекочует» в офлайн-режим.

Добавим, что ранее владельцы автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault потеряли возможность удаленного запуска двигателя, просмотра остатка бензина в топливном баке, обновления программ, контролирующих работу мотора, антиблокировочной и тормозной систем.

Эксперты полагают, что из-за проблем с обслуживанием новых иностранных автомобилей, в том числе тех, что ввозят по параллельному импорту, спрос сместится в сторону машин с пробегом или же автомобилей с минимальной технической начинкой, которые не требует частой диагностики.

Как рассказывал DK.RU, в апреле 2023 г. ГК «Автодом» закрыла сделку по покупке российских дочерних предприятий Mercedes-Benz AG. Именно ГК «Автодом» взял на себя обязанность проводить техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку.

Автор: Екатерина Тарханова
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