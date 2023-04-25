ГК «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz

Один из крупнейших российских автодилеров приобрел подмосковный автозавод Mercedes и ряд других активов компании. Mercedes-Benz сможет выкупить их обратно в случае снятия санкций.

ГК «Автодом» закрыла сделку по покупке российских дочерних предприятий Mercedes-Benz AG. Как говорится в сообщении компании, речь идет о следующих компаниях: АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).

Компания теперь может проводить техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.

Мы рады объявить о завершении сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору. <…> Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников, — сказал Андрей Ольховский, генеральный директор ГК Автодом.

Минпромторг совместно с ГК «Автодом» прорабатывает варианты привлечения индустриальных партнеров для скорейшего перезапуска автозавода, добавили в ведомстве.

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Mercedes-Benz еще в прошлом году оценивал потери от продажи бизнеса в России в 2 млрд евро. По информации Handelsblatt, немецкий концерн получил опцион на обратный выкуп своих активов в РФ в случае снятий санкций.

«Автодом» — один из крупнейших в России автомобильных холдингов, специализируется на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей. В портфеле компании 14 брендов: AURUS, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. 36 дилерских центров расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.