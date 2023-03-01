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Автодилер «Авилон» приобретет завод Volkswagen в Калуге

Автодилер «Авилон» приобретет завод Volkswagen в Калуге
Иллюстрация: Pixabay.com

Один из крупнейших автодилерских холдингов в России выкупит производственную площадку немецкого концерна, которая простаивает уже почти год из-за СВО. Что там будут выпускать, пока неясно.

#АВТО#СДЕЛКИ#ИСХОД#НОВОСТИ

«Авилон», один из крупнейших автодилеров России, стал главным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, окончательное согласование сделки планируется 3 марта.

Volkswagen открыл завод в России в 2007 г. Сначале предприятие работало в режиме крупноузловой сборки, а через два года там запустили полный цикл производства. В последние годы там модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Площадка приостановила работу после начала военной операции России на Украине.

Volkswagen Group в отчетности за третий квартал 2022 г. указывал, что намерен продать некоторые компании в России. Сейчас в пресс-службе компании сообщили, что постоянно следят за ситуацией и рассматриваем различные сценарии дальнейшего развития событий, в том числе продажа активов «Фольксваген Груп Рус», но решение по этому поводу пока не принято».

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В самом «Авилоне» пока не прокомментировали ситуацию. Если сделка состоится, перед перезапуском производства покупателю сначала нужно будет согласовать новый бренд автомобилей, которые там будут производить, говорил ранее Андрей Ольховский, гендиректор автодилера «Автодом», выкупившего завод Mercedes в Подмосковье. Как правило, речь идет об автомобилях китайских марок, в том числе перелицованных, как «Москвич».

Автор: Андрей Пермяков
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