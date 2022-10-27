Mercedes-Benz потратит миллиарды евро на уход из России

Скорее всего, на проданном за копейки заводе немецкой компании начнут выпускать одну из китайских марок автомобилей. Возможно, Mercedes будет работать с Россией как с отсталым рынком СНГ.

Автоконцерн Mercedes-Benz может потерять около 2 млрд евро ($2,02 млрд) от продажи бизнеса в России. Соответствующую оценку российских активов ранее приводила сама компания, по ее данным, на долю рынка нашей страны приходилось 2% от общих продаж Mercedes-Benz. В прошлом году компания продала в общей сложности 2,05 млн автомобилей, из которых в России — 44,8 тыс.

Если местный бизнес Mercedes-Benz будет передан новому владельцу по номинальной стоимости, как это случилось после ухода из страны компаний Renault и Nissan, «потери окажутся существенными», рассказал директор департамента продаж компании Газпромбанк Автолизинг Рустам Назаров. Эксперт добавил, что, скорее всего, на проданном заводе компании начнут выпускать одну из китайских марок автомобилей:

Очевидно, что собирать здесь не только Мерседесы, но и автомобили других премиальных марок из Европы, США и Азии не представляется возможным. Действующие ограничения на импорт в нашу страну блокируют поставки в том числе машинокомплектов для роскошных автомобилей стоимостью свыше 50 тыс. евро.

Прекращение продаж автомобилей Mercedes-Benz в России скажется на бизнесе компании незначительно, считает эксперт. Mercedes подтвердил намерение покинуть страну 26 октября. Компания продаст доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».