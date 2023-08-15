Ушедшие из России компании пополнили российский бюджет на 57 млрд руб.

Согласно правилам, лица из недружественных стран должны продавать российские активы с дисконтом 50%. Добровольные взносы при этом платит покупатель, они составляют 5-10% от рыночной стоимости актива.

Поступления в федеральный бюджет от сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран в 2023 г. составили 54 млрд руб., пишет РБК. «Добровольные» взносы со сделок с иностранными компаниями правительство ввело с декабря 2022 г. Согласно сведениям в системе «Электронный бюджет», в 2022 г. по статье «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» составили 3 млрд руб. Таким образом, бюджет получил дополнительно 57 млрд руб. за два года.

Как пишет издание, все сделки по продаже российских активов, принадлежащих лицам из недружественных стран, подлежат одобрению правительственной комиссией. По правилам, актив должен продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Что касается взноса в бюджет РФ, то выплачивает его покупатель активов. Размер сбора, который обозначен как «добровольный», должен составлять 5-10% от рыночной стоимости активов.

Министр финансов Антон Силуанов ранее предлагают поднять планку взноса до 15%.

О продаже активов в России ранее заявили такие компании, как Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др.

Например, Volkswagen продал все свои российские активы за 125 млн евро, рассказывал DK.RU. Компания Starbucks продала активы в России, по оценкам экспертов, примерно за 1 млрд руб. Стоимость бизнеса производитель продуктов питания Valio в России оценивалась в несколько миллиардов рублей.

Эксперты считают, что крупнейшие сделки по выходу иностранцев из российских активов уже состоялись, так что объем безвозмездных поступлений в бюджет, как и давление на рубль, будет сокращаться.