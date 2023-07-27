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Volkswagen продал все свои российские активы за 125 млн евро

Volkswagen продал все свои российские активы за 125 млн евро
Иллюстрация: rawpixel.com

Cделка по продаже российского бизнеса состоялась еще в мае этого года, однако ее сумма и детали не раскрывались. Теперь немецкий автоконцерн опубликовал отчетность с указанием точных цифр.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Немецкий автоконцерн Volkswagen раскрыл сумму сделки по продаже 100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольных ему четырех компаниях. Российский бизнес немецкого автоконцерна выкупила компании «Арт-Финанс» ( подконтрольна дилерскому холдингу «Авилон»). Как пишет «Коммерсант», весь российский бизнес Volkswagen был продан за €125 млн. В отчетности немецкого автоконцерна сказано, что сделка была закрыта еще 18 мая.  

Российской структуре перешли ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование.  

Как рассказывал DK.RU, Volkswagen приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022 г.

«ГАЗ» утверждал, что Volkswagen Group планирует окончательно уйти с российского рынка и продать оставшиеся активы третьим лицам: в этом случае взыскание убытков в пользу истца станет невозможным, поэтому «ГАЗ» потребовал наложить арест на активы. По запросу «ГАЗ» суд запретил иностранной компании любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией уставного капитала российской «дочки» Volkswagen Group и подконтрольных ей юрлиц, рассказывал DK.RU.  

Через год Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску «ГАЗа», который требовал взыскать с более 15,5 млрд руб, однако перед сделкой решение суда отменили. 

Глава минпромторга Денис Мантуров говорил, что, скорее всего, партнером для возобновления производства на заводе Volkswagen в Калуге будет выбрана компания из Юго-Восточной Азии.

Накануне также стало известно, что Danone оценил конфискованные российские активы в 200 млн евро, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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