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На Среднем Урале бизнес стал чаще жаловаться на госзакупки

На Среднем Урале бизнес стал чаще жаловаться на госзакупки
Иллюстрация: freepik.com

За первое полугодие в адрес Свердловского УФАС поступило на 55% таких обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ведомстве эту тенденцию связывают с ростом конкуренции за госзаказ.

#НОВОСТИ

С 1 января текущего года участники конкурсных процедур по 44-ФЗ стали подавать жалобы по унифицированной форме через Единую информационную систему — этот шаг позволил отсеять большое количество заявителей, которые злоупотребляют этим правом, заявил руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов. Однако, даже несмотря на это изменение, число жалоб со стороны участников госзакупок в первом полугодии 2023 г. выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до 423 штук.

В сложившейся ситуации я считаю, что рост жалоб связан с ростом конкуренции за государственные и муниципальные заказы. Потому что государственные и муниципальные закупки — это гарантированная возможность заработать, за победу в конкурсе ведется серьезная борьба. И если участники этой борьбы считают, что их права нарушены — они обращаются к нам, — рассказал на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал Дмитрий Шалабодов.

Из 423 жалоб было рассмотрено 373 — те, что были поданы надлежащим образом в надлежащий срок. В среднем, обоснованными были признаны только треть жалоб.

Также руководитель свердловского УФАС рассказал, что в первом полугодии было возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, из них 9 дел обусловлены заключением ограничивающих конкуренцию соглашений. Наиболее часто выявляемая форма антиконкурентных соглашений – картель (сговоры на торгах). А самой «картелизированной» оказалась сфера дорожной деятельности. Одно из значимых дел здесь было связано с ремонтом автомобильных дорог общего пользования и выполнением работ по обустройству мест накопления ТКО в Невьянском и Режевском городских округах. УФАС признало, что ООО «Русдор», ООО «Гранд-Строй», ИП Стяжкин А. В., ООО «Давиан» договорились поддерживать суммарную начальную цену контрактов по четырем электронным аукционам на уровне 58,4 млн руб.

Ранее DK.RU писал УФАС выявил картельный сговор на торгах в сфере транспортной безопасности. Контракты по защите дороги, строящейся вокруг Екатеринбурга, заключались в 2019 г. Ведомство считает, что несколько компаний намеренно сбивали цену, зная, что не выиграют тендер.

Читайте также на DK.RU: Картель «на миллиард», которого не было — Роман Речкин о деле свердловских подрядчиков

Автор: Елизавета Порошина
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