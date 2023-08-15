Ресторатор Олег Ананьев анонсировал новый проект. Но это не заведение
Бизнесмен решил запустить продажи органической продукции под брендом «The biological balance Co». На доработку проекта ему потребуется еще несколько месяцев.
Бизнесмен Олег Ананьев, который известен в Екатеринбурге по своим ресторанным проектам, решил заниматься продажами экологичной продукции. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он презентовал логотип проекта «The biological balance Co» и добавил, что под этим брендом хочет продавать «тысячи приятных, вкусных и полезных мелочей».
Предположительно, в линейке продукции будут экологичные продукты питания, уходовая косметика, сувениры или хендмейд — пока проект находится в стадии доработки. Основным каналом продажи станут маркетплейсы.
Я же все произвожу продукцию, занимаюсь производством продуктов питания. Сейчас такое время, что есть различные формы продаж. Я же технолог. Это может быть хоть одежда, хоть сувениры и косметика. Могу выпускать все, что угодно, — цитируют предпринимателя «Моменты».
Как ранее писал DK.RU, свои ресторанные проекты Олег Ананьев свернул до 2021 г. Среди них были рестораны «Вечера на хуторе», «Зе Борщ», «Ребра». В 2021 г. он ушел в «Сима-ленд», где стал заниматься организацией производства готовых продуктов питания для самой компании и для продажи. Об уходе из компании он заявил спустя полгода — свой шаг объяснил тем, что «не нашел применения своим профессиональным навыкам».