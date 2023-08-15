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Ресторатор Олег Ананьев анонсировал новый проект. Но это не заведение

Ресторатор Олег Ананьев анонсировал новый проект. Но это не заведение
Иллюстрация: DK.RU

Бизнесмен решил запустить продажи органической продукции под брендом «The biological balance Co». На доработку проекта ему потребуется еще несколько месяцев.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Бизнесмен Олег Ананьев, который известен в Екатеринбурге по своим ресторанным проектам, решил заниматься продажами экологичной продукции. На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он презентовал логотип проекта «The biological balance Co» и добавил, что под этим брендом хочет продавать «тысячи приятных, вкусных и полезных мелочей».

Предположительно, в линейке продукции будут экологичные продукты питания, уходовая косметика, сувениры или хендмейд — пока проект находится в стадии доработки. Основным каналом продажи станут маркетплейсы.

Я же все произвожу продукцию, занимаюсь производством продуктов питания. Сейчас такое время, что есть различные формы продаж. Я же технолог. Это может быть хоть одежда, хоть сувениры и косметика. Могу выпускать все, что угодно, — цитируют предпринимателя «Моменты».

Как ранее писал DK.RU, свои ресторанные проекты Олег Ананьев свернул до 2021 г. Среди них были рестораны «Вечера на хуторе», «Зе Борщ», «Ребра». В 2021 г. он ушел в «Сима-ленд», где стал заниматься организацией производства готовых продуктов питания для самой компании и для продажи. Об уходе из компании он заявил спустя полгода — свой шаг объяснил тем, что «не нашел применения своим профессиональным навыкам».

Автор: Елизавета Порошина
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