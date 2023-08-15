Европа выдала рекордное число «золотых виз». Какие страны одобряют заявки охотнее всего?

Несмотря на заявления стран Европы отказаться от программ по предоставлению вида на жительства или гражданства в обмен на инвестиции, «золотые визы» по-прежнему выдают, хотя они стали дороже.

Выдача «золотых виз» в Европе бьет рекорды, а спрос на гражданство в обмен на инвестиции в недвижимость или финансовые активы только растет, пишет Forbes со ссылкой на расследование Bloomberg.

Компания Get Golden Visa раскрыла данные, согласно которым число запросов на португальские и греческие «золотые визы» выросло в первой половине 2023 г. на 127% в сравнении с тем же периодом 2022 г.

Только в мае Португалия выдала 180 «золотых виз», а Греция — 412. По сравнению с прошлым годом рост составил 87%.

Испания выдала 2462 «золотые визы» за весь 2022-й — это на 60% больше, чем в 2021-м. Италия предоставила 79 виз в 2022 г. — в основном россиянам, американцам и британцам: это почти в два раза больше, чем в 2021-м, и максимум с начала программы в 2018-м.

Как пишет издание, «золотые визы» позволяют иностранцам получить виды на жительство и в перспективе гражданство за инвестиции в местную недвижимость или финансовые активы. При этом дополнительных условий, помимо инвестиций, фактически нет.

Европарламент рассказывал, что 132 тыс. человек получили гражданства стран Евросоюза через такие программы в 2011-2019 годах.

Выдача «золотых виз» переживает бум на фоне заявления стран Евросоюза о прекращении подобных программ. Например, премьер-министр Португалии в феврале 2023 г. говорил, что получить вид на жительство в обмен на инвестиции в компании или покупку недвижимости будет нельзя. Однако Португалия лишь закрыла возможность получить визу через инвестиции в недвижимость. Инвестиции от €500 тыс. в местные компании по-прежнему поощряются.

Греция хотела прекратить программу, но в итоге два раза увеличила порог инвестиций — с €250 тыс. до €500 тыс. Испания планирует удвоить объем инвестиций до €1 млн.

Ирландия и Великобритания отказались от своих программ.

Нидерланды и Черногория (не член ЕС) принимают заявления, несмотря на анонсы прекращения программы. Мальта отказалась реформировать свою программу под давлением ЕС. Болгария вернула оформление «золотых виз» после непродолжительной паузы, а Кипр лишь немного изменил условия.

На прошлой неделе Италия приостановила выдачу «золотых виз» гражданам Белоруссии и России.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2022 г. лидерами по одобрению шенгенских виз россиянам стали Италия и Испания. Первая страна выдала в России более 100 тыс. шенгенских виз, вторая — свыше 150 тыс. виз. Всего же по итогам 2022 г. россияне подали 687 тыс. заявок на шенгенские визы, в 90% случаев виза была выдана.