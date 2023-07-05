Визовый центр Италии предупредил о медленной выдаче виз для россиян

Сроки обработки запросов на получение визы могут быть увеличены из-за «обстоятельств организационного и технического характера». В 2022 г. Италия выдала в России более 100 тыс. шенгенских виз.

В 2022 г. Италия выдала в России более 100 тыс. шенгенских виз, уступив по этому показателю только Испании, которая выдала свыше 150 тыс. виз, пишет Forbes.ru. Однако теперь сроки обработки запросов на получение визы могут быть увеличены из-за «обстоятельств организационного и технического характера», предупредил визовый центр Италии в России.

Также сроки рассмотрения документов увеличила до шести недель Испания и до четырех недель Франция. Заявителей просят подавать комплект документов на визу как минимум за 15 рабочих дней до начала поездки. Срок рассмотрения визовых запросов может достигать 30 календарных дней с момента подачи заявки.

В 2022 г. россияне подали 687 тыс. заявок на шенгенские визы, в 90% случаев виза была выдана. Лидерами по выданным в России визам стали Испания (было выдано 154 450 виз) и Италия (103 099 виз). При этом Испания отказала в выдаче визы в 12 443 случаях, Италия — в 14 068.

В сентябре 2022 г. Евросоюз, в который входит и Италия, прекратил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, действовавшего с 1 июня 2007 г. Это привело к повышению визового сбора для россиян с €35 до €80, необходимости предоставлять дополнительные документы и увеличению сроков оформления виз. Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд для туристов из России, а Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия прекратили выдавать им шенгенские визы. Меньше всего шенгенских виз в 2022 г. оформили консульства Мальты, Исландии, Словакии, Чехии и Люксембурга.

На совещании в Дербенте президент Владимир Путин обсудил, как упростить путешествия по стране и за рубежом для россиян и иностранцев, рассказал DK.RU. Электронные визы должны заработать до конца года. Путин заявил, что все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными. Для оформления электронной визы не нужны приглашение или другие документы. Находиться по ней на территории России можно не более 16 суток. Россия также обсуждает с дружественными странами возможность выпускать карты с их платежными системами для оплаты за пределами РФ.