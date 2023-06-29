Правительство утвердило выпуск карты «Мир» специально для интуристов

Иностранные туристы смогут оформить виртуальную карту «Мир», находясь в своих странах, для оплаты туров и покупок на территории России. Пока это актуально только для туристов из Ирана.

Иностранные туристы перед приездом в Россию смогут оформить карту «Мир» для оплаты покупок, пишут Известия. Соответствующий закон принят сегодня в третьем чтении. В Минэкономразвития рассчитывают, что такая возможность появится уже в IV квартале. «Иностранные туристы смогут оформить виртуальную карту «Мир», находясь в своих странах, для оплаты туров и покупок на территории нашей страны», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу, 23 июня:

То есть они по приезде, по пересечении границы, смогут ее получить физически либо использовать в виртуальном режиме, используя свои мобильные телефоны.

На совещании в Дербенте президент Путин обсудил, как упростить путешествия по стране для россиян и иностранцев. На этом же совещании Решетников сообщил, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле этого года. По словам министра, стороны уже обменялись перечнем уполномоченных туристических компаний.

Электронные визы должны заработать до конца года. Владимир Путин заявил, что все формальности для иностранных туристов в России должны быть максимально удобными. Для оформления электронной визы не нужны приглашение, бронирование номера в отеле или другие документы, которые подтверждают цель поездки. Виза предполагает действие в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней на территории России можно не более 16 суток.

Россия обсуждает с дружественными странами возможность выпускать карты с их платежными системами для оплаты за пределами РФ. Картам «Мир» вскоре может появиться альтернатива, рассказывал Dk.RU. Потенциально можно выпускать банковские карты по соглашению Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») с платежными системами других государств, чтобы использовать их в туристических поездках.