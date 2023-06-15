Альтернативный «Мир»: Сбер и Аксаков придумывают новые виды карт

Россия обсуждает с дружественными странами возможность выпускать карты с их платежными системами для оплаты за пределами РФ. Картам «Мир» вскоре может появиться альтернатива.

Россия обсуждает с дружественными странами возможность выпуска карт с их платежными системами, чтобы облегчить для россиян расчеты за рубежом, заявил Forbes глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме. Потенциально можно выпускать банковские карты по соглашению Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») с платежными системами других государств, чтобы использовать их в туристических поездках:

Формально они не будут являться картами НСПК. Когда эта карта начнет использоваться за пределами нашей страны, она уже будет действовать как карта платежной системы этой страны.

Возможность приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», прописана в законодательстве. Этот вопрос активно обсуждается в правительстве, однако приватизация может создать риски частной монополии, которая «не будет лучше государственной», предупредила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она не против, если российские участники рынка создадут новую платежную карту.

По словам председателя Банка России, задача НСПК — развивать общенациональные инфраструктурные решения, которыми могут пользоваться все:

А если это будет частная монополия, то она никак не будет лучше государственной, потому что сервисы будут развиваться в интересах частных акционеров, и даже если их будет несколько, вряд ли это будет развитием общенациональной инфраструктуры. Там возможны конфликты интересов, если собственниками хотят быть финансовые компании, которые пользуются этой инфраструктурой, а другие собственники не будут пользоваться.

При этом Набиуллина отметила, что «не имеет ничего против», если участники рынка решат создавать новую платежную карту, о чем, по данным DK.RU, на этой неделе заявлял Герман Греф. «Но они должны понять, насколько им это финансово выгодно вместо того, чтобы развивать иные конкурентные сервисы. На мой взгляд, карта «Мир» нормально работает», — уточнила Набиуллина.