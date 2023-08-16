«Неясно, в чем секрет, но пока ИИ не обогнал даже средненьких маркетологов»

«Искусственный интеллект может стать хорошим инструментом для развития компании, продвижения бренда и упрощения работы — создавать черновик, который специалист будет дополнять. Не более».

Искусственный интеллект и ChatGPT остаются одними из главных тем новостной повестки, не связанной с политикой. На самом ли деле в 2023 г. был совершен прорыв, и нам стоит ждать глобального внедрения ИИ в привычные рабочие процессы, или пока это лишь беспричинные страхи, подпитываемые голливудскими фильмами? Андрей Лопатин, медиаменеджер и генеральный директор ООО «Большие Медиа», рассказал DK.RU, чем ИИ грозит рынку маркетинга, от которого зависят миллиарды людей и миллионные бюджеты компаний всех мастей.

— Искусственный интеллект стал одной из главных «игрушек» и для многих специалистов, и для простых пользователей. Не будет неожиданностью, если Оксфордский словарь назовет AI словом года — настолько много и часто про нейросети пишут и говорят. Популярность современных технологий может создать впечатление, что нейросети скоро заменят ряд специалистов. А позиционирование ИИ как инструмента, способного полностью выполнять задачи по построению маркетинга, дает вайб фильмов-катастроф и приквела «Терминатора».

Говоря о настоящем времени, можно дать совершенно твердый ответ: нет.

Во-первых, технологии еще развиваются, а создатели нейросетей продолжают прорабатывать алгоритмы своих детищ. При этом недавнее исследование показало (проведено экспертами Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Беркли — DK.RU), что знаменитый ChatGPT, благодаря которому студенты еще недавно хвастались написанными дипломами, спустя несколько месяцев работы снизил свою эффективность до 2,4%, хотя в марте нейросеть давала 97,6% правильных ответов на задачи.

Программисты, которые играли с написанием кодов, стали жаловаться на снижение качества. Неясно, в чем секрет — в том ли, что создатели намеренно «оглупляют» свой проект, чтобы избежать восстания машин, или в том, что нейросети имеют способность самообучаться, и это, как оказалось, дает противоположный от ожидаемого разработчиками эффект — ухудшение работы вместо улучшения.

Во-вторых, сегодняшние нейросети, как бы впечатляюще ни выглядел быстрый набор текста или генерация изображений, отстают от людей по той простой причине, что ИИ не умеет создавать уникальные и творческие идеи. Да, он дает ответ на запрос, но без участия оператора машина становится бессмысленной.

Кроме того, ИИ не знает эмпатии, а сегодня продают именно эмоции, которые позволяют построить ту самую связь между брендами и потребителем, позволяют повышать лояльность и вызывают доверие. А ведь это является одной из ключевых составляющих маркетинга.

Чем же так хорош и полезен искусственный интеллект?

Тем не менее, у искусственного интеллекта есть ряд преимуществ, которые при правильной работе специалиста позволят значительно улучшить маркетинговую кампанию.

В первую очередь ИИ способен быстро анализировать большой массив данных, в том числе обрабатывать информацию об аудитории. Это ценное умение для формирования эффективной схемы взаимодействия с клиентом.

Также ИИ может взять на себя «текучку»: создание базовых описаний, шаблонов текстов, написание мета-тегов или даже логотипов. Иными словами, он создаст некий черновик, базис, который специалист будет усложнять и дополнять, насыщая эмоциями и креативом.

Таким образом, ИИ и маркетинг имеют большие перспективы при грамотном партнерстве. Не стоит обходить стороной то, что дают нам современные инновации. История показывает, что полезные технологии продолжают путь вместе с человеком, но часть из них не сможет пройти проверку временем.

Искусственный интеллект может стать хорошим инструментом для развития компании, для продвижения бренда и упрощения работы, но только и исключительно вместе с человеком, который будет давать правильный вектор для нейросети и дорабатывать ее труд, внося свою творческую искру в машинную работу.

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