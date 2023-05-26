Скажите: «Ты профессор истории, а мне нужен нумерованный список». Как пользоваться ChatGPT

За несколько месяцев работы чат-бот от компании OpenAI успел напугать и насмешить миллионы людей по всему миру. Разбираемся, как правильно давать задачи ИИ и получать прекрасные результаты.

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI стал первым многозадачным ИИ, который доступен любому пользователю, он уже начал оказывать серьезное влияние на многие сферы жизни современных людей.

Напомним, в конце ноября 2022 г. OpenAI (одним из основателей компании был Илон Маск) представила универсальный чат-бот ChatGPT. За полгода он стал мегапопулярен. Итак, что может ChatGPT?

Писать код. Чат-бот не только подсказывает, как выполнить операцию или процесс, но и анализирует код, ищет в нем недостатки, а также переводит из одного языка программирования в другой. Несколько простых, но полнофункциональных приложений для iOS и Android уже созданы с его помощью.

Отвечать на сложные вопросы. Например, решать дифференциальные уравнения. Пользователи отмечают, что качество ответов у него выше, чем у поиска Google.

Создавать сценарии. С помощью ChatGPT можно генерировать новые эпизоды старых сериалов или задавать определенные задачи героям киновселенных, также чат-бот способен сгенерировать игру по мотивам фильма.

Создавать планы и расчеты. ChatGPT поможет рассчитать общее ежедневное потребление энергии или составить индивидуальный план питания для похудения.

Сочинять тексты песен и ноты.

Писать эссе и сочинения. Исследователь из Google рассказал, что чат-бот написал эссе о разнице в подходах к национализму у политологов Бенедикта Андерсона и Эрнеста Геллнера всего за минуту.

Генерировать запросы для других нейросетей. Чат-бот составляет точные подсказки для Midjourney и других нейросетей, которые генерируют картинки.

Качественно переводить текст с одного языка на другой.

За последние полгода набралось множество необычных кейсов применения ChatGPT. Его использовали в том числе, чтобы создать новое блюдо для ресторана и помочь судье вынести решение по делу. Однако для того чтобы искусственный интеллект выдавал адекватные ответы, нужно понимать, как его использовать. Иначе при запросе фото «Детские летние лагеря, дети играют» можно получить нечто такое:

Согласитесь, использовать такое изображение где бы то ни было не очень хочется. Дмитрий Шатохин, независимый IT-эксперт, автор и реализатор продуктов для BBC, Disney и других мировых брендов, рассказал DK.RU о том, как работает ChatGPT и что нужно знать, чтобы получать от него лучшие результаты.

ChatGPT — это продвинутая модель обработки естественного языка. GPT из названия обозначает архитектуру этой нейросети — Generative Pretraining Transformer. GPT обучается на больших объемах текста и использует это обучение для генерации нового текста. В случае ChatGPT эта способность к генерации используется для создания реалистичного и контекстно-релевантного диалога.

Это мощный инструмент, способный генерировать реалистичные, контекстно-релевантные тексты и диалоги на основе обучения на больших объемах текста. Но для эффективной работы с ним требуется понимание того, как он работает, а также гибкость и творческий подход к формулированию запросов.

Как обучается GPT

ChatGPT обучается на основе двух этапов: предварительного обучения и тонкой настройки. Предварительное обучение: на этом этапе модель обучается на большом корпусе текстов из интернета. Она изучает многие аспекты естественного языка, включая грамматику, словарный запас, стиль и тон, а также контекст. Однако стоит отметить, что модель не знает, откуда именно происходят эти тексты, и не может идентифицировать или ссылаться на конкретные источники.

Тонкая настройка: после этапа предварительного обучения модель подвергается процессу тонкой настройки, где она обучается на более узком наборе данных, обычно созданных людьми для обучения конкретным задачам, таким как генерация диалогов.

Как GPT генерирует текст

GPT использует архитектуру, называемую трансформер, которая работает с механизмом внимания для взаимодействия с информацией. Когда задан вопрос или предложение, модель «внимательно» рассматривает все предыдущие входные данные, чтобы сгенерировать наиболее вероятный следующий «кусок» текста. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет сгенерирован весь ответ.

Как эффективно работать с ChatGPT

Четко формулируйте свои запросы. Поскольку ответы модели опираются на то, как формулируется входная информация, четкое и точное формулирование ваших запросов поможет получить наиболее релевантные ответы. Если вы получаете не совсем те ответы, которые ожидали, попробуйте переформулировать или уточнить свой вопрос.

Используйте системные команды. Системные команды позволяют дать модели более конкретные указания о том, как вы хотите, чтобы она отвечала. Например, вы можете сказать: «Вы — профессор истории, расскажите мне о падении Римской империи». В этом случае ответ будет на максимально академическом языке.

Будьте терпеливы и подходите к процессу творчески. Иногда требуется несколько попыток, чтобы получить именно тот ответ, который вам нужен. Будьте готовы к тому, что вам придется немного поэкспериментировать и быть творческим в своих запросах.

Помните про ограничения. ChatGPT не имеет способности к обучению в реальном времени и не сохраняет персональные данные из разговоров. Это означает, что модель не запоминает предыдущие взаимодействия и не учится на конкретных беседах. Кроме того, ее знания ограничены информацией, на которой она была обучена, и она не может обновлять эти знания на основе новых данных или событий в мире после своего последнего обучения.

Помимо этого, есть несколько параметров, которые могут быть настроены для изменения поведения модели:

1. Температура (Temperature)

Этот параметр контролирует степень «случайности» или «изобретательности» ответов модели. Высокое значение температуры (ближе к 1) сделает ответы модели более разнообразными и неожиданными, в то время как низкое значение температуры (ближе к 0) сделает ответы более консервативными и предсказуемыми.

2. Максимальная длина (Max tokens)

Этот параметр определяет максимальное количество токенов (единиц текста, которые могут быть такими маленькими, как один символ, и такими большими, как одно слово), которые модель сгенерирует в ответ на ваш ввод. Если вы установите этот параметр слишком низко, рискуете получить обрывки ответов.

3. Frequency penalty и presence penalty

Эти параметры используются для контроля повторения и новизны в генерациях. Frequency penalty штрафует часто встречающиеся токены, а presence penalty штрафует токены, которые еще не появились в генерации.

Таким образом, алгоритм составления запроса для получения лучшего результата должен быть примерно таким:

Определите роль ChatGPT. Например, с помощью предложения «Я хочу, чтобы ты выступил в роли грамотного эксперта-археолога».

Дайте контекст. Пропишите, какую цель вы ставите и какая у вас целевая аудитория. Чем больше будет контекста, тем более подробным, актуальным и персонализированным будет ответ.

Укажите стиль письма: официальный / неформальный / юмористический / технический / разговорный и т.д.

Сообщите, в каком виде должен быть представлен ответ. ChatGPT может преобразовывать ответы в таблицы, списки, блок-схемы, фрагменты кода и многое другое. Пример запросов: «Разбей текст на абзацы по 2-3 предложения, чтобы он легко читался», «Оформи в виде маркированного / нумерованного списка» и т.д.

СПРАВКА Минувшей весной стало известно, что крупнейшие издатели начали более тщательно проверять поступающие к ним тексты, так как часть из них явно были созданы при помощи ИИ. В сети уже немало советов о том, как отличить созданные ChatGPT текст или изображение от сделанных человеком. Сама же нейросеть на вопрос о том, каких специалистов она сможет заменить, отвечает расплывчато. По-разному задавая вопрос, был составлен список из таких профессий: операторы техподдержки;

копирайтеры и контент-менеджеры;

переводчики;

модераторы контента;

журналисты;

аналитики данных;

рекрутеры;

сценаристы;

маркетологи;

планировщики мероприятий.

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