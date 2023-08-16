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Немецкий концерн Hugo Boss продаст активы в России, но сохранит опт

Немецкий концерн Hugo Boss продаст активы в России, но сохранит опт
Иллюстрация: gum.ru

Немецкий бренд пересматривает бизнес-структуру в России и планирует передачу бизнеса партнеру. На данный момент в стране работает 22 магазина Hugo, 19 из которых принадлежат «Хьюго Босс Рус».

#РИТЕЙЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Немецкий концерн Hugo Boss AG ведет переговоры о продаже своих активов и обязательств в стране, пишет «Коммерсант». При этом полностью уходить с рынка бренд не намерен, компания приняла решение переориентировать свой бизнес в России на оптовые поставки. Источник издания подтвердил, что фешен-ритейлер передаст бизнес в России партнеру и перейдет на опт.

В пресс-службе Hugo Boss сообщили, что на данный момент компания «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

До 2020 г. запуском магазинов Hugo в России занималась компания «Трейд менеджмент», которая развивает сети Lady & Gentleman City и Armani Exchange. По итогам первого квартала 2023 г., «Трейд менеджмент» управляет тремя магазинами Hugo. Еще 19 магазинов Hugo в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону находятся под управлением «Хьюго Босс Рус».

Напомним, в марте 2022 г. Hugo Boss AG объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России. Однако компания продолжала оптовые поставки. По данными Росаккредитации, в течение 2022-2023 гг. Hugo Boss AG получала декларации соответствия на мужскую и женскую одежду и обувь.

Участники рынка считают, что переориентация на оптовые поставки — оптимальный вариант для концерна в условиях западных санкций. Бренд, конечно, потеряет долю на рынке премиального сегмента, но сохранит присутствие. Старший директор по агентским услугам департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Анна Манькова объяснила:  

Бренд Hugo Boss востребован в премиальном фешен-сегменте и всегда показывал хороший уровень продаж, поэтому возможность продолжения сотрудничества хотя бы через оптовиков используется достаточно успешно.

Ранее такой же схемой воспользовался американский производитель одежды и обуви VF Corporation, которому принадлежат бренды Vans и The North Face.

Издание добавляет, что на сегодняшний день около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. При этом 70% международных брендов приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться, еще 30% не определилась — в основном это премиальные марки.  

Ранее стало известно, что свое возвращение в Россию запланировали такие бренды как Puma и Nike. Бренды также приняли решение закрыть фирменные магазины, но сохранить оптовые поставки в Россию. Как рассказывал DK.RU, компания Inventive Retail Group (IRG) откроет мультибрнедовые магазины Amazing Red на площадях бывших магазинов сети Puma.

Автор: Екатерина Тарханова
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