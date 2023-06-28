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Nike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазинов

Nike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазинов
Иллюстрация: pxhere.com

Первые точки откроются уже в июле 2023 г., они расположатся на площадях бывших магазинов сети Puma. Ранее о перезапуске объявили не менее 25 ушедших с российского рынка брендов.

#РИТЕЙЛ#КАМБЭК#НОВОСТИ

Компания Inventive Retail Group (IRG) готовится запустить  мультибрендовую сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red. Как стало известно «Коммерсанту», сеть будет включать 100 точек более чем в 20 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске и др.

Первые открытия запланированы на июль этого года. По информации издания, магазины будут открываться на площадях бывших точек сети Puma. Основу ассортимента составит продукция для разных видов спорта от брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.  

До 2022 г. Inventive Retail Group была крупнейшим партнером Nike по франчайзинговой рознице в России, однако компания закрыла все магазины после решения бренда уйти с российского рынка.  

Как рассказывал DK.RU, после 24 февраля 2022 г. об уходе объявили десятки иностранных брендов, однако не все из них прекратили функционировать окончательно: некоторые продолжают работать и/или продавать остатки продукции. Есть и те, кто уже вернулся или планирует вернуться на рынок под другим именем. По данным экспертов, произошло уже 25 «переоткрытий» под новыми брендами ритейлеров после приостановки их операционной деятельности. Например, бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group превратились в RE, CR, M, «Син», «Хс». Также под новыми вывесками открылись ранее ушедшие с рынка Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius.

Согласно опросам, сильнее всего россияне тоскуют по таким ушедшим брендам как IKEA, Samsung, Adidas, Apple, Coca-Cola, H&M и Nike, сообщал DK.RU.  

Автор: Екатерина Тарханова
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