Мэрия хочет забрать у области часть лесов

Алексей Орлов рассказал, ч то 15 территорий, являющихся городскими лесами, планируется вернуть в управление мэрии и создать там парки. Главное — сохранить при этом финансирование МУГИСО.

Администрация Екатеринбурга обратится к областным властям с просьбой перевести в собственность муниципалитета леса — в них планируется создать парковую зону. ЕАН пишет, что об этом глава города Алексей Орлов сообщил во время объезда Орджоникидзевского района Екатеринбурга:

В Екатеринбурге 15 территорий, являющихся городскими лесами. Они в собственности Свердловской области. У меня есть идея разработать городскую программу, забрать у области и создать парковую инфраструктуру. Главное, чтобы забрать с деньгами. Они (леса — ред.) худо-бедно финансируются через Министерство по управлению госимуществом Свердловской области. Ничего не делается, но поддерживается, — сказал глава городской администрации.

Городские леса стали областной собственностью в 2006 г., вопрос о том, чтобы они были возвращены под управление муниципалитета, с 2012 г. поднимался уже не единожды.

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Напомним, в этом году леса региона серьезно пострадали от пожаров, которые бушевали в области с середины весны. Режим ЧС был введен в апреле и отменен только в июле, после чего через несколько дней вновь введен.