Вместе с жарой на Средний Урал вернулись пожары

В настоящий момент в регионе действуют возгорания на площади около 1,3 тыс. га. В двух муниципалитетах обсуждают возможность введения режима ЧС и ищут волонтеров.

По данным на сегодняшнее утро в регионе действуют лесные пожары на площади 1,3 тыс га, из них 540 га локализованы, сообщили в департаменте информполитики области. Самые крупные — в районе Верхней Пышмы и Невьянска, в Сысертском и Белоярском районе. При этом уже несколько дней в регионе сохраняется аномально жаркая температура воздуха — вчера впервые в истории она достигла отметки +40 градусов.

Одно из крупнейших возгораний действует в районе озера Аятского — из-за сильных порывов ветра в лесах Верхнепышминского и Невьянского районов увеличилась площадь горения лесов. Местные администрации рассматривают возможность введения режима ЧС муниципального характера — сообщается, что такая мера позволит привлечь к тушению волонтеров на платной основе. В настоящий момент в тушении пожаров на этой территории заняты более 100 специалистов.

Последствия пожаров на себе почувствовали и екатеринбуржцы. Ночью жители районов на западе города жаловались на сильный запах гари и смог. В МЧС России по Свердловской области подтвердили, что из-за лесных пожаров велика вероятность образования смога и попросили свердловчан держать окна закрытыми и употреблять больше жидкости.

Как уже писал DK.RU, на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим — запрещено использование открытого огня, разведение костров, строительные и производственные огневые работы. После того, как в конце июня удалось потушить пожары, полыхавшие два месяца, ограничения начали ослаблять. В частности, мангалы разрешили использовать заведениям общепита.