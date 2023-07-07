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Общепиту Свердловской области разрешили использовать мангалы

Общепиту Свердловской области разрешили использовать мангалы
Иллюстрация: midural.ru

Глава региона внес изменения в постановление об особом противопожарном режиме в регионе, действующем с середины апреля. Гражданам разрешили посещать леса.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес очередные изменения в постановление об особом противопожарном режиме в регионе. В области не стали продлевать запрет на посещение лесов, при этом в документе отдельно прописан запрет на использование открытого огня и разведение костров, в том числе для приготовления пищи в мангалах. Исключение сделано только для «мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, находящихся на территориях объектов общественного питания».

Напомним, особый противопожарный режим действует в области с середины апреля. Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима для граждан составляет до 60 тыс. руб., для должностных лиц — до 110 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб. Намеренным поджигателям и вовсе грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце июня стало известно, что в лесах региона были зафиксированы новые возгорания. Из-за гроз загорелись леса в Гаринском (примерно 1 га) и Сосьвинском (1,5 га) районах. 

Всего с весны-2023 в области сгорело более 200 тыс. га леса, власти для борьбы с пожарами просили федеральной помощи.

Как ранее писал DK.RU, Владимир Путин поручил построить в Свердловской и соседней Курганской областях базу Авиалесоохраны. 

Автор: Александра Клименко
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