Путин поручил построить в области базу Авиалесоохраны
После сильнейших пожаров в Свердловской и Курганской областях минувшей весной, в регионах решено разместить федеральное учреждение «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».
Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской и Курганской областях.
Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», — говорится в сообщении на сайте президента.
Поручение связано с сильнейшими пожарами, полыхавшими в регионе минувшей весной. Исполнено оно должно быть до 1 июля.
Напомним, в конце мая 2023 г. стало известно, что глава Уральской базы авиалесоохраны уходит в отставку, он занимал свой пост с февраля 2021 г.
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