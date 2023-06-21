Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.06
83,98
91,79
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин поручил построить в области базу Авиалесоохраны

Путин поручил построить в области базу Авиалесоохраны
Иллюстрация: Telegram-канал «Не для протокола»

После сильнейших пожаров в Свердловской и Курганской областях минувшей весной, в регионах решено разместить федеральное учреждение «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана».

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Владимир Путин поручил проработать вопрос строительства базы Авиалесоохраны в Свердловской и Курганской областях.

Рассмотреть вопрос о размещении на территориях Курганской и Свердловской областей подразделений федерального бюджетного учреждения «Центральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана», — говорится в сообщении на сайте президента.

Поручение связано с сильнейшими пожарами, полыхавшими в регионе минувшей весной. Исполнено оно должно быть до 1 июля.

Напомним, в конце мая 2023 г. стало известно, что глава Уральской базы авиалесоохраны уходит в отставку, он занимал свой пост с февраля 2021 г.

Ранее на DK.RU: 

Площадь лесных пожаров в регионе снова выросла

«Сами наши спасатели уже не справляются»: Средний Урал стал лидером по пожарам

В Свердловской области на данный момент горит 15 торфяников и 25 тыс. гектаров леса

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населенияСвердловская область заняла 13-е место в России по уровню доходов населения
  • Почему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведетПочему вновь поднимают цены на бензин? Разбираемся, к чему это приведет
  • В современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибкаВ современном мире винить себя за чипсы или торт — большая ошибка
  • Екатеринбуржцы лишатся 6 трамвайных маршрутов, но смогут проехать в вагонах за 160 млнЕкатеринбуржцы лишатся 6 трамвайных маршрутов, но смогут проехать в вагонах за 160 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.