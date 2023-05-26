Глава Уральской базы авиалесоохраны уходит в отставку

Несмотря на то, что рокировка происходит в пик пожароопасного сезона, Роман Лежнин утверждает, что его уход — давно запланированная смена деятельности.

С 1 июня уйдет в отставку руководитель Уральской базы авиалесоохраны Роман Лежнин, который занимал свой пост с февраля 2021 г. Это госучреждение занимается авиационной охраной лесов от пожаров и контролирует их санитарное состояние.

Журналистам ЕАН Роман Лежнин подтвердил, что в ближайшее время покинет свой пост. Однако отметил, что «это не отставка, а давно запланированная смена деятельности».

Наиболее вероятным преемником издание называет директора «Березовского лесничества» Александра Петрова. Однако, учитывая, что Уральская база авиалесоохраны — бюджетная структура, скорее всего новый руководитель будет отобран по конкурсу.

В этом году на сотрудников этого госучреждения легла самая высокая нагрузка по тушению лесных пожаров.

Как уже писал DK.RU, в этом году лесные пожары в Свердловской области начались в конце апреля, а их пик пришелся на майские праздники. С 5 мая во всех региональных лесах введен режим ЧС. Сотрудники Уральской базы авиалесоохраны активно участвуют в тушении пожаров — на них легла самая высокая нагрузка.

Ранее DK.RU подробно рассказывал, как все это время идет борьба с лесными пожарами в Свердловской области. Областные власти активно привлекают к ней волонтеров и местных жителей и даже готовы оплачивать их работу. Так, например, волонтеры, участвующие в тушении пожаров, могут получить вознаграждение до 2 тыс. руб. в день. А граждане, которые смогут задержать человека, из-за которого произошло возгорание, смогут получить 100 тыс. руб.

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