Жители области смогут заработать на поиске поджигателей лесов

Те, кто передаст в правоохранительные органы достоверную информацию о поджигателях, смогут получить 50 тыс. руб. Для тех, кто сможет задержать виновников возгорания, вознаграждение удвоится.

Губернатор Евгений Куйвашев решил финансово поддержать добровольцев, которые участвуют в борьбе с пожарами в лесах Свердловской области. На денежное вознаграждение смогут претендовать не только те, кто тушит возгорания, но и граждане, которые помогут задержать поджигателей.

Как сообщили в департаменте информполитики, размер вознаграждения добровольцев, которые участвуют в ликвидации пожаров и патрулировании, будет зависеть от отработанного времени: при участии в организованных мероприятиях до 4 часов выплата составит 50 руб./час, свыше 4 часов — 100 руб./час. Максимальный размер вознаграждения — 2 тыс. руб. в сутки.

Жители области, которые помогут задержать поджигателей, смогут рассчитывать на более существенные суммы. Так в случае, если гражданин передал в правоохранительные органы информацию о виновнике пожара и случай подтвердился, он сможет получить 50 тыс. руб. Если при этом ему удалось самостоятельно задержать виновника возгорания — вознаграждение составит 100 тыс. руб.

Выплаты предполагают заявительный характер — для получения вознаграждения нужно будет обратиться в министерство природных ресурсов и экологии в Свердловской области. Информация от заявителя должна совпадать с данными лесничеств, органов местного самоуправления или правоохранительных органов.

Между тем, по данным на утро 26 мая, в Свердловской области продолжает действовать 19 природных пожаров на общей площади 9,2 тыс. га. Борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 800 человек, более 100 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Ранее DK.RU писал, что местных жителей решили привлечь к патрулированию лесов и лесопарковых зон. Контрольные группы созданы во всех муниципалитетах, они начинают работать с самого раннего утра: с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры.

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