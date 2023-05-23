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Площадь пожаров в регионе сокращается, но меры безопасности решили усилить

Площадь пожаров в регионе сокращается, но меры безопасности решили усилить
Иллюстрация: Телеграм-канал «Не для протокола»

К патрулированию лесных массивов решили привлечь местных жителей и волонтеров. До конца рабочей недели во всех муниципалитетах должны найти добровольцев.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

В Свердловской области после всплеска в выходные стала постепенно уменьшаться площадь пожаров. Как сообщили в департаменте информполитики, на утро понедельника в регионе действовало 35 пожаров на площади в 3 тыс. га. Сегодня количество действующих пожаров сократилось до 27, а площадь — до 2,8 тыс. га.

Между тем специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области снова зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в атмосфере Екатеринбурга, впервые обнаружено превышение диметилбензола и этилбензола. По оценкам специалистов, в городе будет сложно дышать как минимум до 29 мая.

Чтобы не допустить возникновения новых возгораний, по поручению губернатора в каждом муниципалитете будут созданы патрульно-маневровые и патрульно-контрольные группы, в каждой должно быть не менее четырех человек. В их состав должны быть включены не только представители МЧС, полиции и местных администраций, но также местные жители. Группы должны быть сформированы до 25 мая. Они будут дежурить на въездах в лесопарки и лесные массивы, а также на подъездах к местам, популярным у охотников и рыболовов, уточнили в департаменте информполитики.

Как ранее писал DK.RU, продолжается восстановление населенных пунктов Свердловской области, пострадавших от пожаров. В частности, в Сосьве идет строительство многоквартирного дома и 63 индивидуальных домов для погорельцев.

Сегодня стало известно, что для поддержки жителей, пострадавших от пожаров, скорректируют закон о материальной помощи. После того как депутаты примут поправки, компенсации смогут получать все жители, потерявшие свои дома и квартиры — не только те, кто был прописан в этих домах, но и те, кто там фактически проживал.

Автор: Елизавета Порошина
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