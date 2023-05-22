Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.05
79,90
86,27
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Среднем Урале снова выросла площадь лесных пожаров. Больницы перевели в особый режим

На Среднем Урале снова выросла площадь лесных пожаров. Больницы перевели в особый режим
Иллюстрация: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Из-за смога медучреждения проведут внеплановое обследование пациентов с хроническими заболеваниями легких и системы кровообращения. В случае обострений им предложат лечь в стационар.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Свердловская область почти месяц ведет борьбу с лесными пожарами. И, если после майских праздников их количество уменьшилось, то сейчас снова стало расти. В воскресенье площадь лесных пожаров увеличилась почти втрое — до 3 тыс га.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по данным на сегодняшнее утро в регионе действует 35 природных пожаров на общей площади 3,4 тыс га. При этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют высокую температуру — до +28 градусов. Это может усугубить и без того опасную ситуацию.

В минувшие выходные специалисты Роспотребнадзора выявили в пригороде Екатеринбурга высокую концентрацию вредных веществ и рекомендовали жителям сократить время пребывания на улице.

Больницы региона также перевели в особый режим работы. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов призвал жителей области с бронхиальной астмой и обструктивной болезнью легких при возникновении кашля и затруднения дыхания незамедлительно обращаться за медицинской помощью:

Также всем, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения рекомендовано пройти в поликлинике внеплановый диспансерный осмотр.

Ранее DK.RU подробно рассказывал, как идет борьба с лесными пожарами в Свердловской области, и какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям, чтобы не пострадать от высокой концентрации вредных веществ в воздухе.  

Также стало известно, что из-за неблагоприятной обстановки юбилейную «Майскую прогулку» перенесли на 4 июня, «Майскую велопрогулку» — на 18 июня.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «После нашей работы квартиры продаются задорого и с первого показа»«После нашей работы квартиры продаются задорого и с первого показа»
  • Кого не возьмут служить? Верховный суд назвал уважительные причиныКого не возьмут служить? Верховный суд назвал уважительные причины
  • Форточка для инвестора, или как заработать, когда экономика близка к стагнацииФорточка для инвестора, или как заработать, когда экономика близка к стагнации
  • «Налог на веселье»: рестораторов обяжут собирать с посетителей деньги на СВО«Налог на веселье»: рестораторов обяжут собирать с посетителей деньги на СВО
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.