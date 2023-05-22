На Среднем Урале снова выросла площадь лесных пожаров. Больницы перевели в особый режим

Из-за смога медучреждения проведут внеплановое обследование пациентов с хроническими заболеваниями легких и системы кровообращения. В случае обострений им предложат лечь в стационар.

Свердловская область почти месяц ведет борьбу с лесными пожарами. И, если после майских праздников их количество уменьшилось, то сейчас снова стало расти. В воскресенье площадь лесных пожаров увеличилась почти втрое — до 3 тыс га.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по данным на сегодняшнее утро в регионе действует 35 природных пожаров на общей площади 3,4 тыс га. При этом в ближайшие дни синоптики прогнозируют высокую температуру — до +28 градусов. Это может усугубить и без того опасную ситуацию.

В минувшие выходные специалисты Роспотребнадзора выявили в пригороде Екатеринбурга высокую концентрацию вредных веществ и рекомендовали жителям сократить время пребывания на улице.

Больницы региона также перевели в особый режим работы. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов призвал жителей области с бронхиальной астмой и обструктивной болезнью легких при возникновении кашля и затруднения дыхания незамедлительно обращаться за медицинской помощью:

Также всем, кто страдает хроническими заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения рекомендовано пройти в поликлинике внеплановый диспансерный осмотр.

Ранее DK.RU подробно рассказывал, как идет борьба с лесными пожарами в Свердловской области, и какие меры предосторожности нужно соблюдать жителям, чтобы не пострадать от высокой концентрации вредных веществ в воздухе.

Также стало известно, что из-за неблагоприятной обстановки юбилейную «Майскую прогулку» перенесли на 4 июня, «Майскую велопрогулку» — на 18 июня.