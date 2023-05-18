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«Майской прогулки» в 2023 г. в Екатеринбурге не будет. Будет — июньская

Василий Пахомов
Василий Пахомов. Иллюстрация: группа «Майская прогулка» в ВК

Сороковая «Майская прогулка» была запланирована на 21 мая. Но пожары в регионе и сложившаяся из-за них неблагоприятная экологическая обстановка вынудили организаторов изменить традиции.

#ГОРОД#НОВОСТИ

О переносе даты «Майской прогулки» сообщил идейный вдохновитель проекта, профессор УрФУ Виктор Гроховский. В настоящий момент мероприятие отложено до 4 июня.

Этой весной Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. В настоящий момент масштабы сократились. За последние сутки удалось потушить 18 природных пожаров на площади 1,1 тыс. га. Сейчас огнем охвачена площадь в 3,6 тыс. га.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в соответствии с которым посещать лесопарки запрещено. А часть маршрутов «Майской прогулки» проходит по таким зонам. 

Как сообщает JustMedia.ru, накануне министр общественной безопасности Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам «Майской прогулки» перенести мероприятие.

Кроме того, в Екатеринбурге сохраняются неблагоприятные метеоусловия. Напомним, что столицу Урала окутало дымом 11 мая, во многих районах города ощущается сильный запах гари.

ГУ МЧС рекомендует:

  • держать окна закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
  • завешивать открытые окна или форточки мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
  • максимально ограничить курение;
  • избегать употребления спиртных напитков;
  • отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
  • чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);
  • при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога обращаться к врачу.

Синоптики считают, что текущая экологическая ситуация может продлиться еще неделю.

Автор: Виктория Говорковская
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