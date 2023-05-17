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Успеть до холодов: в свердловских поселках, пострадавших от пожаров, начали возводить дома

Успеть до холодов: в свердловских поселках, пострадавших от пожаров, начали возводить дома
Иллюстрация: Департамент информполитики Свердловской области

Владимир Путин получил поддержать регион средствами из федерального бюджета. Между тем, в Свердловской области продолжает действовать 25 природных пожаров.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков посетили территории на северо-востоке Свердловской области, сильнее всего пострадавшие от лесных пожаров. Как сообщили в департаменте информполитики региона, для погорельцев в Сосьве построят и один многоквартирный и 63 индивидуальных дома. Необходимо завершить строительство за один строительный сезон.

Возведение нового трехэтажного многоквартирного дома идет полным ходом — рабочие уже выполняют монтаж сборных фундаментов и стен подвала. Также началось строительство большинства индивидуальных домов. Известно, что большую часть объектов в Сосьве построит «Группа ЛСР», которая имеет опыт строительства быстровозводимых домов. На днях в компании заявили, что по просьбе губернатора согласились построить порядка 55 объектов в Сосьве.

Что касается еще одной пострадавшей территории — поселка Таежный — там для погорельцев построят 26 домов.

Сегодня Александр Куренков выступил с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил ему, что всего в Свердловской области от пожаров пострадали 455 строений, из них 60 — это жилые дома.Президент поддержал инициативу главы МЧС — выделить региону средства из федерального бюджета на выплаты семьям, пострадавшим от пожаров, в дополнение к региональным. Сумма трансферта пока не известна.

Также Владимир Путин поручил восстановить сгоревшую в Сосьве колонию. 

Как уже писал DK.RU, пик пожароопасного сезона Свердловская область пережила в майские праздники. На утро 17 мая в регионе продолжали действовать 25 природных пожаров. По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. Но в воздухе Екатеринбурга, по данным специалистов Роспотребнадзора, из-за смога от лесных пожаров сохраняется высокая концентрация вредных веществ.

Между тем, стало известно, что министр общественной безопасности Александр Кудрявцев предложил организаторам «Майской прогулки» перенести ее из-за особого противопожарного режима и смога. Организаторы сообщили 66.ru, что мероприятие все-таки проведут, потому что шествие будет проходить в черте лесной зоны Екатеринбурга, где леса сейчас не горят.

Читайте также на DK.RU: Пожар ликвидирован, подозреваемые задержаны: главные новости о пожаре в Сосьве

Автор: Елизавета Порошина
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