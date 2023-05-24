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Площадь лесных пожаров в регионе снова выросла

Площадь лесных пожаров в регионе снова выросла
Иллюстрация: Telegram-канал «Не для протокола»

За последние сутки огонь охватил еще около 800 га леса. Сложнее всего ситуация в Артемовском, Полевском, Режевском, Сосьвинском, Шалинском городских округах.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в Свердловской области снова выросла. Сейчас горит 3600 га леса, накануне пожаром было охвачено на 800 га меньше.

Сейчас самые крупные, но локализованные, пожары зафиксированы в Артемовском (503 га), Полевском (450 га), Режевском (400 га), Сосьвинском (337 га), Шалинском (119 га) городских округах. На территории Екатеринбурга горит 24 га леса.

За сутки спасателям удалось справиться с 13 возгораниями, в том числе были потушены 100 га леса в Новой Ляле, 95 га в Березовском, 60 га в Артемовском, 38 га в Серове и 1 га в Реже. Борьбу с огнем ведут более 900 человек и 150 единиц техники, в том числе авиация.

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Ранее, напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно направлять технику, которая освобождается с тушения лесных пожаров, на торфяные возгорания, в середине мая таких в регионе насчитывалось уже более десятка. Также DK.RU писал, что в начале мая Средний Урал стал лидером по пожарам в стране.

 

 

Автор: Александра Клименко
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